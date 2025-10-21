Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo Habían publicado una falsa circular en la que el centro instaba a los alumnos a no llevar alimentos derivados del cerdo por respeto a los compañeros musulmanes

Olga Esteban Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 16:12 | Actualizado 16:18h.

Como suele suceder en todos estos casos de noticias falsas, el mensaje estaba circulando a través de whatsapp a toda velocidad. El documento parecía real, una circular informativa de la dirección del Colegio La Inmaculada-Claretianas de Oviedo. Aunque el hecho de que la propia aplicación informara del 'reenviado muchas veces' ya ponía sobre aviso. Se había hecho viral... ¿Sería cierto el contenido?

La supuesta circular instaba a las familias del colegio a mostrar su respeto al alumnado «perteneciente a la comunidad musulmana» y como «muestra de respeto y acercamiento a su cultura, solicitamos que, en la medida de lo posible, evitemos que los niños traigan alimentos que contengan carne de cerdo o derivados en su almuerzos y meriendas». «Estamos convencidos de que este pequeño gesto ayudará a crear un entorno más inclusivo, armónico y enriquecedor para todos nuestros alumnos». Y todo, decía la circular, como un ejemplo más del trabajo por la «convivencia, el respeto y la empatía».

Tal y como hacía sospechar la forma y el fondo, la circular es completamente falsa y ha resultado ser una más de las cientos de fakes o noticias falsas que se mueven por las redes. En este caso, con la clara intención de perjudicar a este centro concertado de Oviedo.

El colegio se ha visto hoy sobrepasado con lo sucedido y, además de desmentir tajantemente la circular, estudia emprender medidas legales ante las posibles consecuencias negativas que lo sucedido pudiera tener en cuanto a la imagen del centro.

El propio colegio ha emitido una circular para las familias en el que explica que se ha detectado "la difusión de un documento falso que utiliza indebidamente el nombre, logotipo y firma de la dirección del centro escolar. Este comunicado no ha sido elaborado ni autorizado por el colegio, y su contenido no refleja la realidad ni los valores de nuestra institución educativa.

Tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, el centro informó a las familias a través de los canales oficiales y, en el día de hoy, presentó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional, con el fin de esclarecer lo sucedido y evitar posibles perjuicios.

Desde el Colegio lamentamos profundamente esta situación, que puede generar confusión y desinformación, y condenamos firmemente la manipulación y la suplantación de identidad de cualquier institución educativa.

Como colegio católico, abrimos nuestras puertas a todas las personas, independientemente de su origen, religión o cultura. Fieles a nuestro carisma claretiano, educamos desde el respeto, la convivencia y la inclusión, valores que forman parte esencial de nuestra misión y que guían nuestro día a día con los alumnos y sus familias.

Agradecemos a quienes han colaborado en frenar la difusión del contenido falso y reiteramos que la única información oficial del centro se comparte a través de nuestros canales habituales y verificados".