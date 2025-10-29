En busca de las mejores prácticas educativas de Asturias

Hace tiempo que quedó claro que la educación tiene que cambiar, ha cambiado, porque los desafíos que esperan mañana a los alumnos de hoy también ... lo han hecho. Son muchos los estudios y las iniciativas encaminadas a mejorar las habilidades de los escolares y un año más Compromiso Asturias XXI colabora en la búsqueda de las mejores de esas iniciativas para «preparar a los alumnos para afrontar los desafíos actuales con creatividad, resiliencia y compromiso social». El informe de Buenas Prácticas en Educación 2025, presentado en la mañana de este miércoles, es prueba de ello.

Experiencias innovadoras, sostenibles y replicables que, si no han nacido en Asturias, puedan ser transferidas al contexto asturiano. Eso es lo que busca este informe. Y eso es lo que persiguen las 17 iniciativas recogidas, de las que que se han destacado cuatro. Entre 2024 y 2025 se han presentado 180 propuestas y, de todas, se han seleccionado las que mejor cumplían los objetivos buscados. Las cuatro destacadas son: 'Investiga', de la Fundación San Patricio (Madrid), 'Ideas con Valor', de la Fundación Revillagigedo (Asturias), el Club de Debate de Asturias y el proyecto «Eco-Schools» (Reino Unido).

La presentación del informe (estudio enmarcado dentro del plan anual del Think Tank de Educación de CAXXI ) ha tenido lugar en la sede de Compromiso Asturias. Y durante la jornada se ha celebrado también un coloquio moderado por Eugenia Suárez Serrano, vicepresidenta de Compromiso Asturias. Durante este debate, se abordó cómo estas buenas prácticas pueden impactar en la región y en la formación de los jóvenes asturianos.

Los programas educativos seleccionados tienen varias cosas en común. Para empezar, un enfoque innovador, seguido el uso de las TIC, además de integrar las prácticas educativas en la vida real de los estudiantes para mejorar su entorno. Son todas ellas iniciativas de calidad y que fomentan el pensamiento divergente. Trabajan, también, el compromiso con la sostenibilidad, fortalecen la comunicación entre profesores y alumnos, tienen objetivos claros y evidencias verificables.

Este año, como ha explicado la presidenta de Compromiso, Reyes Ceñal, hay una novedad: se ha realizado un análisis holístico bajo el marco de los Inner Development Goals (IDGs),Goals) «orientado a impulsar competencias que permitan actuar y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de las cinco dimensiones que definen los IDG: Ser, Pensar, Relacionarse, Colaborar y Actuar».

Estos son los cuatro proyectos destacados:

'Investiga'

Ha sido presentado por Pepa Fernández, de Compromiso Asturias, en nombre de Sonsoles Castellano, secretaria del patronato de la Fundación San Patricio. «La razón por la que hemos elegido esta buena práctica para Asturias es porque se trata de un ejemplo inspirador para nuestra región de cómo la educación puede ser transformadora cuando se conecta con la investigación, la innovación y el compromiso con el futuro».

'Ideas con valor'

Javier de la Canal Pérez, director de Revillagigedo. Se trata de la cuarta edición del premio, una iniciativa que se desarrolla en Revillagigedo en colaboración con la asociación de antiguos alumnos. «Es un proyecto intermodular con un proyecto redactado, producto realizado en el taller y expuesto en público. Para nosotros es enormemente importante las competencias que adquieren los jóvenes: la motivación, el trabajo en equipo, emprendimiento, creatividad, esfuerzo, constancia y superación, habilidades técnicas y expresión oral. Lo que hay que conseguir con nuestros jóvenes es que tengan hondura y criterio».

Club Debate de Asturias

Iván Díez, presidente del Club de Debate de Asturias: «Somos una Asociación universitaria única y abierta que permite que haya una gran capacidad de transmisión de conocimiento. Competimos a nivel internacional y nacional y organizamos actos culturales como 'La Regenta', poniendo a Asturias en el tablero».

Eco-Schools

Teresa Redondo presenta Eco-Schools: «Un programa global de educación ambiental que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y la conciencia ambiental entre los jóvenes, a nivel de educación primaria y secundaria. Es una buena práctica relevante para Asturias para concienciar sobre la importancia sobre cómo utilizar los recursos de una manera eficaz para el futuro».

En la presentación ha participado Juan Ponte, director general de la Agenda 2030 del Principado de Asturias.