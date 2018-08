Buscan a un hombre de 68 años desaparecido en Aller Manuel Herrero Cisneros. / E. C. Manuel Herrero, natural de Valladolid, pasa largas temporadas en la casa familiar de Corigos, desde donde salió a dar un paseo por la mañana MARTA VARELA CORIGOS (ALLER). Viernes, 24 agosto 2018, 03:46

Manuel Herrero Cisneros tiene 68 años y, según contaron sus familiares, presenta los primeros síntomas de padecer alzhéimer. Su familia le busca desde ayer, después de que no regresara de su habitual paseo matinal.

Cada mañana, Manuel Herrero sale a caminar desde la localidad allerana de Corigos, en la que está pasando una temporada. Era habitual que llegara en su paseo hasta Caborana y luego volviera a casa. Pero ayer no regresó.

A primera hora de la tarde, la preocupación aumentó ante su ausencia, Familiares, vecinos y conocidos comenzaron a buscarlo por la zona donde cada día tiene la costumbre de pasear, pero no pudieron localizarlo. A la búsqueda se unió la Policía Local de Aller y efectivos del 112. También llegaron a incorporarse a este dispositivo el helicóptero del 112 y la Unidad de Rescate Canino. Y, además, se unió la Policía Local de Mieres, ante la posibilidad de que pudiera haber llegado hasta este concejo. Pero no encontraron a Manuel. Al cierre de esta edición, aún no había aparecido.

La familia cree que pudiera haberse despistado y haber equivocado el camino. Natural de Valladolid, donde tiene fijada su residencia habitual, pasa largas temporadas en la localidad de Corigos.

Camisa roja

Sus allegados confirmaron que salió de casa con una camisa roja y una chaqueta y pantalón oscuro. Y contaron que tenía la intención de ir hacia la zona de Caborana. También se sigue otra pista, dado que una persona relató a la Policía que creyó verlo en la parada del autobús.

La asociación SOS Desaparecidos tiene activadas, sin contar con este último caso, trece alertas urgentes para buscar alguna pista que pueda conducir al paradero de los asturianos a los que no se ha logrado encontrar en la última década pese a la distribución de carteles con su imagen y las batidas organizadas en las zonas donde se les vio por última vez.

En los archivos de la asociación constan las denuncias sobre desaparecidos registradas en las localidades de Gijón (seis), Corvera de Asturias, Santo Adriano, Pola de Siero, Llanes, El Entrego, Tineo y Oviedo. La coordinadora de la asociación en Asturias, Sonia Fernández, cuenta que el perfil de los desaparecidos responde mayoritariamente al de una persona con una media de edad situada en una horquilla entre 30 y 49 años.