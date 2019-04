«Buscar el éxito produce alegría y desplaza al estrés» Juan Fueyo en su laboratorio en el Centro Oncológico M. D. Anderson de la Universidad de Texas. / E. C. Tras publicar en 2017 una ficción sobre Severo Ochoa, el médico ovetense a la vanguardia en la lucha contra el cáncer presenta 'Te dirán que es imposible' LAURA FONSECA Domingo, 28 abril 2019, 02:45

Cuando Juan Fueyo (Oviedo, 1957) dijo a sus colegas que un virus modificado del resfriado iba a servir para intentar curar el cáncer le dijeron que «eso era imposible». Pero él y su mujer, la médica Candelaria Gómez Manzano, hicieron caso omiso y en el año 2000, en el Centro Oncológico M. D. Anderson de Houston (Estados Unidos), desarrollaron un virus (Delta-24) que fue el germen del que ahora está siendo probado con éxito en ensayos clínicos contra uno de los cánceres cerebrales más agresivos. Sus líneas de investigación se sitúan ahora a la vanguardia de la llamada viroterapia. Fueyo, que en 2017 debutó en la literatura con 'Exilios y odiseas: la historia secreta de Severo Ochoa', publica ahora nuevo libro. 'Te dirán que es imposible', de Editorial Planeta, sale este martes a la venta y viene con un consejo de su autor: «Te tiene que dar igual que te digan que alcanzar el éxito es imposible».

-¿Cuándo fue la última vez que le dijeron 'esto es imposible'?

-Hace muy poco, en relación a un proceso de renovación de una beca especial de la que disponemos desde hace diez años. Muchos me han expresado sus dudas, piensan que es imposible que nos la renueven.

-¿Y qué ha hecho?

-Valoré pedir otra beca por si esta fallaba, pero decidí que no. Estoy seguro de que nos la darán.

-En su campo de la medicina, hay muchos imposibles ¿verdad?

-Imposibles para mí, como médico y como científico, pero posibles para la humanidad y para las futuras generaciones. Pensar en hacer lo imposible es clave en la mente del investigador: quiero curar el cáncer, aquí y ahora. Pero el libro no trata de esos imposibles absolutos. Es una conversación sobre las cosas que queremos en el día a día.

-¿El éxito está sobrevalorado?

-Lo que está sobrevalorado es el fracaso. Hay demasiados que aceptan que han fracasado porque no podía ser de otro modo, y además piden que les respetemos en su derrota social o moral.

-En 'Te dirán que es imposible' da consejos para llegar a la felicidad. ¿No tiene miedo de que le acusen de ser excesivamente positivo?

-Hombre, esa es una de las acusaciones más bonitas que le pueden hacer a uno.

-Perdón, aún no le he preguntado ¿qué es el éxito para usted?

-Esa es la manera adecuada de hacer la pregunta, porque el éxito es diferente para cada persona. Ser respetado en mi profesión y querido por los míos es una parte importante de ello. Haber acabado Medicina, ser neurólogo, poder dirigir un laboratorio para investigar el cáncer, fundar una compañía de biotecnología, escribir para EL COMERCIO, publicar libros con la esperanza de entretener, son aspectos parciales. No hay éxito sin amor. Hay mucha confusión entre fama y éxito. Hay gente famosa que no ha triunfado, y al revés.

-¿Y el fracaso?

-El fracaso por antonomasia es no llegar a ser lo mejor que puedo ser cuando se dan las circunstancias favorables para ello. Pero los fracasos, en plural, suelen ser temporales y de ellos aprendemos.

-¿Qué le dicen sus colegas de que haya escrito sobre autoayuda?

-Por el momento solo me felicitan (risas). No creo que haya que justificarse por escribir un libro. 'Te dirán que es imposible' es un pasito más en el camino del escritor que hay en mí, estoy muy contento con su publicación. Creo que hay cosas que divertirán a los lectores. ¿Quién no querría leer qué pasó cuando me encontré en un avión con Taylor Swift?

-¿Y qué pasó?

-Lean el libro (risas).

-¿Se puede ser feliz sin éxito?

-Si eres feliz, ya has tenido el máximo éxito. No hay otra manera de disfrutar la vida que conseguir la propia felicidad o la de otros

-¿Con o sin pastillas?

-A pulmón, lo decía Miguel Ríos, es mejor. Las personas sanas que busquen en la farmacia el secreto para el éxito o la felicidad se equivocan de plano. Los paraísos artificiales momentáneos son infiernos naturales a la larga.

Fútbol, música, comida

-Tengo un amigo que dice que su mayor estado de felicidad es 'que le dejen ver el fútbol y que no le rompan las pelotas'. ¿Le parece muy simple?

-Me parece genial. Satisfacer esas necesidades diarias, como hacer lo que te gusta, disfrutar con los amigos, tener hobbies, ayuda a controlar el estrés de la vida diaria. Poder y saber aislarse de la presión del trabajo es importante. A mí me funciona lo de ver un buen partido, escuchar música o ir a un buen restaurante y cenar bien.

-¿Fue su mayor éxito el descubrimiento del virus Delta-24 para el tratamiento de tumores cerebrales mediante inmunoterapia?

-Digamos que mi mayor éxito profesional ha venido por insistir, a pesar de todo, en pensar que podemos modular el poder de los virus para tratar tumores malignos. Después tuve suerte y los virus me llevaron a la inmunoterapia del cáncer. El Delta-24 ha sido administrado a muchos pacientes, incluyendo el hijo de Joe Biden, el vicepresidente de Obama -que acaba de anunciar su candidatura a la presidencia de los EE UU-, y no ha producido efectos secundarios graves en ninguno de ellos. Ver cómo algunos pacientes son capaces de destruir sus tumores después de la infección con el Delta-24 ha sido mi mayor felicidad profesional.

-Le doy varios nombres y me dice si los considera éxito o fracaso.

-Fracaso es un suceso, algo que nos pasa a todos, no es una persona. Pero entiendo el sentido de su pregunta y me arriesgaré a contestar.

-Fernando Alonso.

-Un tipo cuyo camino del éxito se ha visto salpicado de fracasos, pero es un número uno y seguirá teniendo muchos éxitos.

-Maradona.

-Hablando de paraísos artificiales... Uno de los mayores genios del fútbol que hemos tenido el placer de ver en acción. Teniendo en cuenta el background social del que proviene creo que ha hecho mucho más de lo que podría haberse esperado de él. Para tener éxito continuado hace falta suerte y él no la ha tenido. Es un enfermo crónico.

-Garbiñe Muguruza.

-Una de mis favoritas. Una ganadora que en cada cumpleaños deseaba ser la número uno del tenis mundial. La sociedad impide que muchas mujeres triunfen a su nivel. ¡Mire la lucha del fútbol femenino!

-Óscar Pistorius.

-Es un criminal, ¿no? Culpable de violencia doméstica al máximo nivel. La potencia física de su cuerpo me importa un comino.

-Hillary Clinton.

-Fracasó al planificar mal su campaña electoral y se equivocó al defender a un marido infiel, a quien protegió de las acusaciones de acoso. Y ahora se equivoca usando una fundación que tiene buenas intenciones para tener una vida de lujo.

-El Papa Francisco.

-Un triunfador. No porque sea de izquierdas o de derechas, sino porque ha vuelto a proclamar que amar al prójimo como a ti mismo es central en la doctrina cristiana. Tiene una gran conciencia social, se ha opuesto a la política migratoria de Trump, por ejemplo.

-¿Y Severo Ochoa?

-Un triunfador en serio, que aprendió de todos sus fracasos para ser aún mejor, para ayudar más a la Ciencia con mayúscula y a la ciencia española a progresar. Por Severo Ochoa, al que nunca conocí, siento un cariño especial porque era científico, era asturiano y porque tuvo que vivir en Estados Unidos para hacer ciencia al máximo nivel. Es el héroe de mi novela 'Exilios y Odiseas' y los asturianos no deberíamos permitir que le olvidasen.

-¿Ha fracasado usted alguna vez?

-Siempre quise tener un BMW y no lo tengo. Pero en serio, a veces, tratando pacientes en urgencias o en la UCI, he visto personas morir sin que nada de lo que hiciésemos, disponiendo de la mejor tecnología, pudiera salvarlas. Me he ido a casa con el sabor del fracaso en los labios en muchas ocasiones. Los médicos pierden muchas batallas.

-¿No es muy estresante esto de querer ser exitoso siempre?

-Es divertido ganar, perder no tanto. Lo de que los ricos viven más estresados que los pobres es una leyenda urbana. Por cada triunfador estresado hay miles de personas frustradas, porque la vida les está negando lo que piensan que se merecen. Buscar el éxito produce alegría, y la alegría desplaza al estrés.

-¿Vale lo de llegar a lo más alto a cualquier precio?

-Si la pregunta es si hay triunfo sin ética, la respuesta es no.

«El ganador no es una isla»

-¿Cuál es su precio? ¿Tiene uno?

-Los intelectuales salimos baratos. Préstennos un poco de atención y damos todo lo que tenemos. Me ha costado mucho conseguir lo que tengo, me esfuerzo por mantenerlo. He conocido profesionales que se han vendido a compañías farmacéuticas, listillos que han cogido datos de otros para mandar sus becas...

-En esto de la superación, eso de mejor solo que mal acompañado, ¿no sirve, verdad?

-Es una pregunta muy interesante. El ganador no es una isla, llega a la cima aupado por los demás y mientras ayuda a otros a subir. Pero las malas compañías son nefastas. En 'Te dirán que es imposible' hablamos de saboteadores. No son tus enemigos, pueden ser familiares o amigos, que se caracterizan por caminar a tu alrededor repitiéndote que no tienes talento, que tu cuerpo es horrible, que los otros son mejores que tú. Hay que apartarse de ellos para progresar.

-Como médico, neurólogo y especializado en oncología lidia a diario con el fracaso terapéutico, ¿eso como se sobrelleva?

-El fracaso terapéutico no lo es todo. Otros aspectos emocionales, sociales pueden tener una importancia enorme en el tratamiento del paciente. La muerte llena de humildad al médico. Que un fármaco no funcione no quiere decir que no se puedan atender otros aspectos o que el médico no sea capaz de mejorar la calidad de vida de su paciente. Ya ve, me cuesta hablar de fracaso terapéutico, ¿podríamos hablar de desafío terapéutico?

-Perder pacientes es duro, ¿no?

-El dolor del médico no cuenta. Esa es la realidad. Perder amigos, padres, hijos, ese es el auténtico dolor. Un médico es un profesional que debe olvidar para poder centrarse en el siguiente paciente con toda su atención. No hay que mirar atrás, hay que tener confianza en que acertaremos el diagnóstico y curaremos al siguiente que necesite nuestra ayuda.

-¿El cáncer es un fracaso del organismo o un éxito de las células tumorales?

-No es un tema para juegos de palabras. Las células tumorales no tienen éxito. No crean nada productivo, no ayudan al cuerpo a ser mejor y no causan felicidad. Su derrota, cuando es posible, suele llenar de felicidad al paciente. Es importante decir que se puede ser feliz teniendo cáncer.

-La inmunoterapia en la que se centran usted y su mujer, la especialista Candelaria Gómez Manzano, ¿es el futuro contra el cáncer?

-Es parte del presente. Y es bonito pensar que es el futuro. Si conseguimos una inmunoterapia eficaz, sin efectos secundarios y que pueda ser costeada por cualquier ciudadano, entonces habremos progresado. De momento, el porcentaje de pacientes sensibles al tratamiento es de un 20%; queda mucho por hacer.

-¿Han llegado a la cima o queda montaña por recorrer?

-Ese es el truco, la cima se mueve cuando te acercas a ella. Cande no quiere descansar por el momento. Este verano los tres hijos se habrán ido a la universidad y nos quedaremos solos en casa. Comienza una nueva etapa, una nueva aventura y aparecerán nuevas esperanzas y metas. Hemos comentado a varios amigos lo que nos gustaría hacer. Nos han dicho que es imposible.