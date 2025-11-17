El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
'Tomasín' delante del bar tienda de Tineo en el que fue localizado la mañana del domingo.
'Tomasín' delante del bar tienda de Tineo en el que fue localizado la mañana del domingo. E. C. / Vídeo: Diego Abejón

¿Por qué se buscó durante seis días a 'Tomasín'?

El protocolo de las fuerzas de seguridad en caso de desaparición conlleva un dispositivo de rastreo. Con el precedente de ausencia voluntaria, ya no se activaría de nuevo la búsqueda a no ser que hubiera evidencias de peligro

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:47

Comenta

¿Por qué se buscó durante seis días a 'Tomasín' por los montes de Tineo, destinando recursos y medios humanos? El protocolo de las fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado en caso de desapariciones estipula que ante una denuncia por desaparición se debe activar un dispositivo de rastreo para localizar la persona en cuestión. Eso es así para todos los ciudadanos, incluso para 'Tomasín', que fue localizado finalmente la mañana de ayer domingo cuando acudió a un bar tienda de Obona para comprar comida.

Cuando la Guardia Civil se entrevistó con él para evaluar su estado y explicarle que su familia le estaba buscando, el hombre (quien en 2011 protagonizó una fuga durante dos meses por esos mismos montes tras matar a su hermano) se negó a regresar a su casa en Llaneza y manifestó que estaba de visita por pueblos del concejo de Tineo a los que hacía 30 años que no iba.

Ahora sí. Con el precedente de su ausencia voluntaria, aunque sus allegados volviesen a presentar una denuncia por desaparición, no se activaría de mano un nuevo dispositivo de búsqueda, a no ser que existiesen evidencias de que estuviera en peligro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los efectos de la tromba de agua en Avilés: calles anegadas, carreteras cortadas y parkings inundados
  2. 2

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  4. 4

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  5. 5 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  6. 6 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  7. 7 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  8. 8 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10

    El derribo del Soccer World, en Gijón, se ejecutará en el primer trimestre de 2026 y durará cuatro meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Por qué se buscó durante seis días a 'Tomasín'?