¿Por qué se buscó durante seis días a 'Tomasín'? El protocolo de las fuerzas de seguridad en caso de desaparición conlleva un dispositivo de rastreo. Con el precedente de ausencia voluntaria, ya no se activaría de nuevo la búsqueda a no ser que hubiera evidencias de peligro

Olaya Suárez Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

¿Por qué se buscó durante seis días a 'Tomasín' por los montes de Tineo, destinando recursos y medios humanos? El protocolo de las fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado en caso de desapariciones estipula que ante una denuncia por desaparición se debe activar un dispositivo de rastreo para localizar la persona en cuestión. Eso es así para todos los ciudadanos, incluso para 'Tomasín', que fue localizado finalmente la mañana de ayer domingo cuando acudió a un bar tienda de Obona para comprar comida.

Cuando la Guardia Civil se entrevistó con él para evaluar su estado y explicarle que su familia le estaba buscando, el hombre (quien en 2011 protagonizó una fuga durante dos meses por esos mismos montes tras matar a su hermano) se negó a regresar a su casa en Llaneza y manifestó que estaba de visita por pueblos del concejo de Tineo a los que hacía 30 años que no iba.

Ahora sí. Con el precedente de su ausencia voluntaria, aunque sus allegados volviesen a presentar una denuncia por desaparición, no se activaría de mano un nuevo dispositivo de búsqueda, a no ser que existiesen evidencias de que estuviera en peligro.