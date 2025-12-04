«Vamos a seguir buscando a Maritrini y a su hija hasta saber qué pasó con ellas»

No se da todo por perdido. «Vamos a seguir buscando a Maritrini y a su hija para saber qué pasó con ellas». La delegada ... del Gobierno, Adriana Lastra, ha manifestado hoy jueves en Oviedo que «lamentablemente» el rastreo en la balsa de Berbes (Ribadesella) no ha dado resultados positivos para localizar los cuerpos de la mujer de 23 años y su hija de trece meses, desaparecidas en 1987, pero que esa era «solo una de las líneas de investigación, esperamos poder seguir otras vías para encontrarlas».

La delegada del Gobierno elogió el despliegue y el operativo desarrollado durante dos intensas jornadas en la bocamina y calificó de «extraordinaria» la coordinación entre la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME). «Había un mandato judicial para buscar en la balsa de Berbes porque se entendía que allí podían estar los cuerpos de Maritrini y su hija. Lamentablemente, no ha sido así, allí no se encontraban los coches de su pareja y por lo tanto no estaban los cuerpos», apuntó Lastra, para abundar en la idea de que la investigación, «aunque ha pasado el tiempo», seguirá abierta.

En ese mismo sentido se han pronunciado desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Asturias. «La desaparición de María Trinidad Suardíaz y su hija data de hace 38 años si bien, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación en su empeño por no dejar ningún caso sin resolver. La reactivación de esta búsqueda en la zona era una de las hipótesis que se contemplaban y no ha dado como resultado el hallazgo de ningún resto humano, por lo cual la Policía Nacional continuará con otras líneas de investigación», explican.

Para la localización de esos dos vehículos que supuestamente había arrojado en la balsa Antonio da Silva, marido de Maritrini, se dispuso un amplio operativo de unidades especializadas de la Policía Nacional como el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) dependiente del área técnica de la División Económica y Técnica, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Dirección Adjunta Operativa, Comisaría General de Policía Judicial y Comisaría General de Policía Científica. Por parte de la Jefatura Superior de Asturias participaron miembros del Equipo Desactivación Explosivos (TEDAX), Área de Medios Aéreos (drones), y servicio de Prensa, y por parte de la Comisaría Local de Gijón la UDEV (Unidad Delincuencia Especializada y Violenta) y la Unidad de Prevención y Reacción.

Un papel fundamental lo desempeñó el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V), de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ubicado en la base Conde de Gazola, en San Andrés del Rabanedo, cuya labor fue fundamental debido a la complejidad de los trabajos técnicos. Sus efectivos instalaron dos bombas hidráulicas de gran potencia y cinco auxiliares, lo que permitió evacuar prácticamente toda la balsa «pese a las enormes dificultades derivadas del lodo y sedimentos acumulados».

Se descarta que los cadáveres de Maritrini y su hija Beatriz estuvieran en la balsa de la mina de espatoflúor, pero continuará la búsqueda para saber dónde están sus cadáveres.