Labores de rastreo en la balsa de la bocamina de Berbes (Ribadesella). Damián Arienza

«Vamos a seguir buscando a Maritrini y a su hija hasta saber qué pasó con ellas»

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, elogia el dispositivo de búsqueda en la balsa de Ribadesella de las dos desaparecidas en 1987 y asegura que «se seguirán otras líneas de investigación para encontrarlas»

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:21

No se da todo por perdido. «Vamos a seguir buscando a Maritrini y a su hija para saber qué pasó con ellas». La delegada ... del Gobierno, Adriana Lastra, ha manifestado hoy jueves en Oviedo que «lamentablemente» el rastreo en la balsa de Berbes (Ribadesella) no ha dado resultados positivos para localizar los cuerpos de la mujer de 23 años y su hija de trece meses, desaparecidas en 1987, pero que esa era «solo una de las líneas de investigación, esperamos poder seguir otras vías para encontrarlas».

