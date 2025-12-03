Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches

Los trabajos en la balsa de Berbes, en Ribadesella, donde se buscan los restos mortales de Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz, se ... centran en retirar las grandes cantidades de lodo y sedimentos que sepultan los dos vehículos que fueron arrojados en 1987 por Antonio da Silva, marido y padre de las desaparecidas.

Una vez extraída la mayor parte del agua de la charca, las labores ejecutadas por la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han visto ralentizadas respecto al ritmo de este martes por la complejidad que entraña la retirada del barro para conseguir llegar hasta los dos coches. Según ha podido saber EL COMERCIO, uno de esos dos turismos ya ha asomado parcialmente y se espera que la Brigada de Policía Científica pueda empezar a trabajar en él a lo largo de la tarde de este miércoles. El otro turismo aún permanece totalmente sumergido.

Si bien inicialmente la idea que se había planteado era trasladar a tierra firme los dos vehículos, el estado de deterioro en el que se encuentran desaconseja este extremo. Serán los propios agentes de la Brigada de Policía Científica los que realicen la inspección técnica ocular en la propia charca, en el lugar en el que se encuentran los turismos.

Los trabajos de achique se retomaron a primera hora de la mañana de hoy, con dos potentes bombas y con la intervención de la UME, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (Goit) de la Policía Nacional y el Grupo Especial de Operaciones (GEO). La investigación está dirigida por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón.