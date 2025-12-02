El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dispositivo de búsqueda en la balsa de Berbes (Ribadesella).

Dispositivo de búsqueda en la balsa de Berbes (Ribadesella). Damián Arienza

Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella

Un centenar de policías nacionales y militares trabajan en la balsa de Ribadesella para extraer los dos coches en los que pueden estar los restos de madre e hija, desaparecidas en 1987

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Ribadesella

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:25

Es una lucha contra el paso del tiempo y en favor de la verdad y la justicia. Una investigación con un único propósito: darles la ... dignidad que no tuvieron en vida a Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz, de tan solo trece meses. Aunque para ello hayan tenido que pasar 38 años. Más de cien efectivos entre Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias (UME) y personal del acuartelamiento de Cabo Noval trabajan desde primera hora de la mañana de hoy martes para drenar la balsa de la mina abandonada de espatoflúor en Berbes (Ribadesella) y poder así recuperar los vehículos en los que podrían estar los cadáveres de madre e hija.

