Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella

Es una lucha contra el paso del tiempo y en favor de la verdad y la justicia. Una investigación con un único propósito: darles la ... dignidad que no tuvieron en vida a Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz, de tan solo trece meses. Aunque para ello hayan tenido que pasar 38 años. Más de cien efectivos entre Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias (UME) y personal del acuartelamiento de Cabo Noval trabajan desde primera hora de la mañana de hoy martes para drenar la balsa de la mina abandonada de espatoflúor en Berbes (Ribadesella) y poder así recuperar los vehículos en los que podrían estar los cadáveres de madre e hija.

A lo largo de todo el día, con la ayuda de autobombas, las labores se centraron en extraer los aproximadamente 15.000 metros cúbicos de agua y sedimentos que sepultan los dos coches que presuntamente Antonio da Silva, 'el Portugués', marido de Maritrini y padre de la niña, arrojó a la balsa en 1987.

Ver 13 fotos Damián Arienza

Las labores arrancaron sobre las 8 de la mañana, cuando la UME, que tiene instalado el campamento base en el polideportivo de Ribadesella, trasladaba los vehículos y la maquinaria hasta la bocamina. Sobre las 9 empezaba el bombero del agua, expulsada directamente con la ayuda de mangueras por el acantilado de la playa de Vega.

A media tarde llegaban hasta el lugar los efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que serán los encargados de intervenir directamente con los dos coches una vez que se retiren todos los sedimentos. Los buzos del GEO ya estuvieron en la balsa en octubre, momento en el que constataron las informaciones que manejaba la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón y que apuntaban a la presencia de esos dos turismos en el fondo, tal y como habían indicado los vecinos más veteranos de Berbes.

Durante esas inmersiones dejaron marcado con una boya el lugar en el que encuentran esos dos coches y pudieron también recoger muestras de la carrocería. La Brigada de la Policía Judicial, con el apoyo de la Policía Científica, pudo determinar que los colores coincidían con los que por aquella época tenía 'el Portugués'.

Se espera que a lo largo del día de hoy se puedan sacar a la superficie con la ayuda del camión grúa de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ya se encuentra en el lugar. La inspección en el interior de los dos turismos no se antoja sencilla debido a la cantidad de barro y materiales acumulados, por lo que esa revisión minuciosa en busca de restos óseos, ropa o algún vestigio será larga y compleja, incluso más que el drenaje de la balsa de la bocamina.

Durante el dispositivo de búsqueda estuvieron también presentes el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), el Servicio Aéreo (con el control de un dron), la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de Gijón, así como el Jefe Regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, Manuel Díaz Faes, y el comisario Jesús Marcos Riaño.

El empeño de la UDEV por hacer justicia

La desaparición de Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz, nacida en el Hospital de Cabueñes, en 1986, hubiese quedado en el olvido de no ser porque la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón se ha empeñado en saber dónde están esta madre y su bebé, a quienes a día de hoy no le quedan familiares directos. Fue en 2017 cuando los efectivos del anterior grupo lograban que el juzgado reabriese el caso y permitiese inspeccionar las dos casas de Matadeón de los Oteros (León) y Berbes en las que vivió el matrimonio. No dieron resultados positivos, pero sirvió para poner en la pista sobre la posibilidad de que los cadáveres estuvieran en los coches que el marido había arrojado a la balsa en 1987. Él hoy tiene 81 años y vive en una residencia en Zamora. De aquella, no se autorizó el dispositivo de búsqueda. Pero ahora, con nuevo comisario al frente y con el objetivo de hacer justicia por esa madre y su hija, la jueza ha dado el impulso que podría ser el definitivo por saber la verdad.