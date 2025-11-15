El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Guardia Civil, durante el dispositivo de búsqueda reanudado este sábado. G. C.

Quinto día de búsqueda en Tineo con la esperanza de encontrar alguna pista de 'Tomasín'

Se reanuda el operativo de rastreo desplegado desde el martes para localizar a Tomás Rodríguez

P. Á.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:01

Tomás Rodríguez, 'Tomasín', lleva días desaparecido. Al hombre que en 2011 permaneció oculto durante 57 días en las laderas de los bosques de Tineo tras matar a su hermano lo busca por los montes de Tineo desde el martes la Guardia Civil en un operativo en el que participan también efectivos del 112 Asturias. A lo largo de estos cinco días se han desplegado medios terrestres y aéreos, incluída la unidad de drones.

Los perros de la unidad canina de la Guardia Civil también han rastreado los montes de Tineo, hasta el momento sin éxito. El operativo de búsqueda se ha reanudado este sábado con la esperanza de dar con alguna pista que ayude a conocer el paradero de 'Tomasín', quien conoce al dedillo el territorio.

