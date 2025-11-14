El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sigue la búsqueda de 'Tomasín': el operativo vuelve a rastrear el entorno de su vivienda

Se han desplegado medios aéreos y terrestres y los efectivos también cuentan con la unidad canina

P. Á.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:24

La búsqueda de Tomás Rodríguez Villar, 'Tomasín', no cesa. El dispositivo de rastreo desplegado en Tineo se ha vuelto a reactivar esta mañana. La Guardia Civil y efectivos del 112 de Asturias han retomado el operativo, que volverá a buscar en el entorno de la vivienda.

En los trabajos de búsqueda intervienen patrullas de la Benemérita de Tineo y de Protección de la Naturaleza (Paprona). También colaboran los bomberos de Tineo y Cangas del Narcea, la unidad de drones y la unidad canina, Protección Civil de Tineo y Valdés, así como la guardería de Medio Natural y Cruz Roja.

El operativo para dar con el paradero de 'Tomasín' está resultando complejo debido a las inclemencias meteorológicas de los últimos días que en ocasiones han dificultado la búsqueda aérea.

'Tomasín' es el último en incorporarse a la lista oficial de desaparecidos a los que se busca por Asturias. Según informa la Guardia Civil, en estos momentos hay 68 denuncias en activo de personas ausentadas de su domicilio. Detrás de parte de ellas está el caso de menores o adolescentes en conflicto con sus familiares o tutores.

