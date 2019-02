Sin Cafinitrina en las farmacias asturianas al menos hasta abril Alejandro Sacristán, de la farmacia Carmen Eijo, en Gijón, muestra un envase de Trinispray, el medicamento que se está dispensando a los pacientes a falta de Cafinitrina. / PALOMA UCHA Las farmacias llevan meses sin esta medicina que se emplea ante infartos o anginas de pecho LAURA MAYORDOMO Martes, 26 febrero 2019, 03:44

El pasado otoño empezaron los problemas de suministro y en estos momentos ya es completamente imposible encontrar una sola caja de Cafinitrina en Asturias. «La gente se recorre todas las farmacias con la receta en la mano, pero no la encuentra en ningún sitio», cuenta Natalia Álvarez. En la suya, la de CastilloGranda, en la céntrica calle Corrida de Gijón, «la tuvimos hasta enero, pero no somos representativos porque nosotros tenemos mucho stock. Por eso pudimos aguantar bastante». Los laboratorios Kern Pharma S. L., único fabricante de este medicamento indicado para tratar afecciones cardiacas, han notificado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AENPS) el restablecimiento de su distribución a partir del 31 de marzo. Eso significa que hasta abril no podrá volver a estar a la venta en la región.

La Cafinitrina no tiene sustituto, porque no hay ningún otro medicamento con el mismo compuesto (la nitroglicerina) e idéntica presentación (comprimidos), pero sí existen alternativas. «Hay otros nitritos de acción sublingual en spray que producen una vasodilatación inmediata», explica Eduardo Segovia, jefe de Cardiología del Hospital de Cabueñes. Uno de esos fármacos, el Trinispray es el que ahora mismo más se está despachando en las oficinas de farmacia asturianas bajo prescripción médica.

Segovia apunta que las reservas de Cafinitrina en el servicio de farmacia de Cabueñes no se han visto resentidas, pero alerta del preocupante desabastecimiento de otros fármacos de uso hospitalario. Es el caso de la propafenona -«afortunadamente ya resuelto»- o la flecainida, antiarrítmicos de dispensación oral e intravenosa. También ha habido problemas en los últimos meses con antiagregantes intravenosos. Es una situación «que nos preocupa» porque, en la mayoría de las ocasiones, obliga a prescribir a los pacientes un tratamiento distinto al que no siempre se responde satisfactoriamente. De ahí que apunte la conveniencia de tomar medidas, «a nivel del Gobierno nacional» para evitar en el futuro nuevos episodios de desabastecimiento.

La Cafinitrina es un fármaco que ayuda a controlar los síntomas de una angina de pecho o de un infarto en cualquier momento y lugar. Por eso, «todos los pacientes coronarios deben disponer de ella como precaución», subraya Segovia.