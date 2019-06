Los calabozos de Llamaquique, con peligros y deteriorados Lunes, 17 junio 2019, 02:10

Un equipo del Defensor del Pueblo visitó también los calabozos del Palacio de Justicia de Oviedo, descubriendo que el sistema de videovigilancia no cubre el interior de las celdas. El departamento viene insistiendo a las administraciones en que pongan cámaras en estos espacios para prevenir agresiones y denuncias falsas. Además «no existen interfonos para garantizar la comunicación entre detenidos y agentes, por lo que existe el riesgo de que los agentes no puedan intervenir con la necesaria celeridad en caso de ocurrir un incidente grave», advierten. Los técnicos constataron que «los agentes portan su arma reglamentaria cuando están en calabozos, ya que no existe armero en estas dependencias». Es una práctica que instan a corregir por la seguridad de reos y los policías.

«Algunas celdas se encuentran muy deterioradas, debido al número de detenidos que reciben, por lo que sería conveniente reforzar el mantenimiento de las mismas», apunta el informe. Tampoco hay un espacio para que los abogados puedan entrevistarse con los detenidos con confidencialidad, teniendo que hablar en un pasillo «donde hay un movimiento constante de personas».