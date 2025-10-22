El calor castiga a Asturias a la espera de las tormentas de la borrasca 'Benjamín' Las precipitaciones llegarán en la madrugada del miércoles al jueves

J. L. R. Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:36 Comenta Compartir

Asturias está viviendo dos días de sofocante calor que en algunos puntos ha acercado el termómetro a los 30 grados, a finales de octubre. Un calor que no tardará en dar el relevo a una bajada de los mercurios de al menos 6ºC y a importantes precipitaciones que traerá la borrasca 'Benjamín', especialmente el fin de semana.

Las lluvias llegarán en la madrugada del miércoles al jueves junto con fuertes vientos que se esperan de suroeste-oeste. A partir de las 20 horas de la tarde del miércoles se activará el aviso amarillo en todo el Principado salvo en la costa por rachas que podrían alcanzar los 90 km/h. Este aviso concluirá a las 10 horas del jueves.

Mañana aviso naranja 🟠 de @AEMET_Asturias por fenómenos costeros en nuestro litoral.

Sigue siempre las recomendaciones de #autoprotección ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/tqOcEA5V22 pic.twitter.com/dvD9ys4und — 112 Asturias (@112Asturias) October 22, 2025

En el litoral el aviso se iniciará a medianoche concluyendo a mediodía en el litoral occidental, y a las 16 horas de la tarde en el litoral oriental. A partir de medianoche, se activará el aviso naranja en la mar por olas de hasta 6 metros de altura, que pasará a amarillo de mediodía del jueves con olas de hasta 5 metros.