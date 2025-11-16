Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas Las temperaturas bajarán de forma progresiva y se esperan heladas a partir del martes

P. Pérez Gijón Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:55

Este domingo es un buen momento para ir desempolvando la ropa de abrigo porque va a hacer falta muy pronto. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha comunicado que se avecina una masa de aire «muy fría» procedente de latitudes altas que hará que los termómetros bajen de forma progresiva. Descenderán tanto que, según los expertos, se podrán producir temperaturas propias del invierno, es decir, «bajas para la época». Esta situación podría poner fin al atípico otoño que se está viviendo en Asturias y que está dejando días en pleno noviembre con máximas que superan los 20 grados.

La masa de aire frío ya ha comenzado a notarse, aunque levemente, y las zonas más pobladas de Asturias han anotado mínimas de 9 y 10 grados en Oviedo y Gijón, respectivamente —lejos del registro más bajo de la región: 1ºC en Vega de Urriellu—. El descenso será progresivo, con posibles heladas desde el martes, hasta llegar al jueves, cuando las temperaturas se desplomarán y podrían producirse las primeras nieves de la temporada a partir de los 600 o 700 metros de altura.

🥶 Una masa de aire de latitudes altas, muy fría, llegará a España en los próximos días.



➡️ Las temperaturas bajarán progresivamente. Heladas a partir del martes, que se extenderán e intensificarán los días siguientes.



➡️ Temperaturas bajas para la época, propias del invierno. pic.twitter.com/fhe5yajlWH — AEMET (@AEMET_Esp) November 16, 2025

Según la previsión de la Aemet, el jueves los termómetros no subirán de los 11 grados en ningún punto de la región y las mínimas se situarán en torno a los 0 grados en buena parte de Asturias. Además de la bajada de temperaturas, también se esperan lluvias intensas, posiblemente acompañadas de tormentas, durante el jueves y el viernes de la próxima semana.