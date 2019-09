«Si el cambio climático se convierte en tema de moda será más fácil frenarlo» Los jóvenes de Friday for Future preparando los carteles de la manifestación de este viernes. Por la izquierda, Manuel, Paula, Daniel, Julia, Pelayo y Álvaro. Agachados están Pelayo, Carlota, Fernando y Lucía. / JUAN LLACA Los seguidores de Greta Thunberg ven a la sueca como una «inspiración» y asumen que no pueden cambiar el mundo «pero sí exigir que lo cambien» RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:22

«Me han robado mis sueños, mi infancia con sus palabras vacías». «Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una extinción masiva». «Cómo se atreven a mirar para otro lado, a venir aquí a decir que están haciendo suficiente». La rabia con la que la adolescente sueca Greta Thumberg reclamó el lunes a la sede de Naciones Unidas que frene el cambio climático espolea a sus seguidores asturianos. «Es nuestra inspiración. Aunque haya cometido errores, es increíble todo lo que ha conseguido», confían. Llevan toda la semana reuniéndose en un local de Oviedo, preparando los carteles de la manifestación que el viernes a las siete pretende recorrer el centro de la capital. Alimentan un movimiento al que la mayoría llegó sin militancia previa.

«La primera manifestación fue el 15 de marzo y el cartel me apareció por Instagram una bestialidad de veces; pensé que si lo publicaba tanta gente tenía que ir. Me gustó el ambiente, me pareció importante y me fui metiendo», relata Ana Pérez. Tiene 17 años y reconoce que antes «pasaba bastante del tema» pero ahora se pega a su madre cuando hacen la compra. «Le digo que no coja las cosas envasadas en plástico, que mejor a granel y vigilo que apaguemos las luces». La adulta sonríe y cuando su hija va a una de estas asambleas que el colectivo intenta tener cada dos semanas la despide con un «venga, a salvar el mundo».

«Tengo 19 años, carezco de formación política y no puedo cambiar las leyes, pero los jóvenes lo que podemos hacer es informarnos, convencer a nuestro entorno y exigir que quienes sí pueden cambiar las cosas lo hagan», replica María Fernández, de 19 años. En eso de evangelizar a los que le rodean se reconoce prudente: «Intento no ponerme pesada con los compañeros porque creo que es contraproducente».

A sus 16 años Thunberg le leyó la cartilla a presidentes como Enmanuel Macron o Angela Merkel pero todo nació antes. El verano pasado se empezó a plantar los viernes delante del parlamento sueco para exigir cambios. «Estaba sola, con un cartel, y se fue sumando gente. Luego se extendió por toda Europa», recuerda Manuel Franco, también de 19 años. En Asturias fue de los primeros en incorporarse a esta marea que, a raíz de aquellos viernes, se hace llamar Fridays for Future. Su padre le ha criado en el ecologismo y el aprecio de los montes asturianos. Llevaba dos años en Greenpeace, pero la ONG «son gente en oficinas que sabe mucho pero no están cerca de nosotros», comenta.

Siguiendo los pasos de Thunberg dice que comprendió «la gravedad del asunto; yo ya participaba en una organización pero no me daba cuenta de que los veranos ya son más largos en Asturias». La sueca le empujó pero es la ciencia la que le convenció. «El informe del panel de expertos internacional del pasado 7 de octubre dice que tenemos 12 años para evitar que la temperatura sobrepase 1,5 grados la de la era preindustrial. Es alarmante, urgente», afirma. Estudia Física en la Universidad de Oviedo y reconoce que ni él ni Thunberg son «expertos; escuchamos a los científicos y lo que queremos es que los políticos también lo hagan. Al final para salir a la calle no hace falta ser meteorólogo o físico ambiental».

«Si el cambio climático se convierte en tema de moda va a ser más fácil frenarlo», tercia Nora García. Suma 16 años y compagina el Bachiller con Cruz Roja, donde ayuda a niños en riesgo de exclusión social. «No vamos a frenar el cambio climático, y menos nosotros, que somos jóvenes y por nuestra edad los mayores tienden a no escucharnos, pero si nos juntamos finalmente van a tener que hacer algo», expresa.

El tamaño del rival da la medida propia. Éste resulta tan enorme que reconocen no se le puede hacer frente cada uno por su cuenta. «La gente cree que reciclando y llevando una bolsa de tela se soluciona todo pero lo que pasa es más grande; la mayor parte de la culpa es de los gobiernos y las empresas por eso hay que presionar», llama Aitana Camporro. Ahí están dicen, las térmicas y la contaminación como ejemplo asturiano.

Al final Thunberg fue el origen, el ejemplo, pero aquí no se levantan ídolos. «Ella ya no tiene nada que ver con el movimiento, es una figura muy mediática que toma sus decisiones al margen del movimiento», sitúa Franco. «Tiene sus contradicciones; para llegar allí usó un barco que le pagaron las multinacionales y no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, yo también tengo contradicciones. Sé lo que contamina la industria cárnica y he rebajado mi consumo, pero para mí comer es un vicio», comprende Nora García, de 16 años.