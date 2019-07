«Los campings no están preparados para nosotros», dicen los autocaravanistas Califican de «chiringuito» la plataforma creada por hosteleros del norte y recuerdan que generan un gasto diario de cien euros en sus estancias CH. TUYA GIJÓN. Viernes, 12 julio 2019, 02:01

Lo consideran «el culebrón de todos los veranos» surgido de «un chiringuito» formado por personas «atrevidas, que desconocen, o no quieren conocer, la normativa vigente sobre aparcamiento de autocaravanas». Al Club Autocaravanista del Principado de Asturias (CAPA) no le ha gustado el comunicado conjunto que hosteleros asturianos, gallegos, cántabros y vascos, bajo la marca 'Fuerza del Norte', realizaron contra los estacionamientos indiscriminados de autocaravanas.

El documento, que en Asturias encabeza Otea, defiende como mejor opción los campings y cuestiona la seguridad y calidad de las aéreas habilitadas por los ayuntamientos. Para José Luis Villares, presidente de CAPA, el comunicado «nace de los campings, de algunos, a los que no les gusta que no entremos en sus instalaciones». Sin embargo, plantea Villares que «se pregunten por qué no lo hacemos» para dar la respuesta de forma inmediata: «Los campings no están preparados para nosotros».

Hasta 30 euros por dormir

Asegura que «la mayoría son establecimientos del siglo pasado, sin las medidas adecuadas para nosotros, ni los servicios. Eso sí, por dormir, solo dormir, nos cobran hasta 30 euros. Eso no ocurre en el resto de Europa o en el sur de España», explica el presidente de CAPA.

Recuerda que el turismo de autocaravana «deja mucho dinero, hasta cien euros diarios» y asegura que la hostelería «sí quiere que estemos cerca, porque consumimos».