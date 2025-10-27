El campo asturiano estalla contra los 'repunantes' La secretaria general del sindicato agrario COAG pide a los políticos que «tomen cartas en el asunto» frente a quienes llegan al medio rural y pretenden que el pueblo se adapte a ellos y no al revés: «Que si los animales hacen ruido, que si madrugamos mucho al sacar el tractor, que si las vacas cagan en el camino...»

Azahara Villacorta Gijón Lunes, 27 de octubre 2025, 15:01

Cada vez son más los que llegan atraídos por una visión idílica del medio rural asturiano y acaban convirtiéndose en 'repunantes' de manual, incapaces de adaptarse a la vida en el campo. Ese fue el diagnóstico lanzado esta mañana por la secretaria general del sindicato agrario COAG-Asturias, Mercedes Cruzado, quien ha pedido a nuestros representantes políticos que «tomen cartas en el asunto» contra un fenómeno claramente al alza: el de quienes llegan a los pueblos procedentes de la ciudad pretendiendo imponer que el campo se adapte a ellos y a sus necesidades, y no a la inversa.

«Que si los animales hacen ruido, que si madrugamos mucho al sacar el tractor, que si las vacas cagan en el camino, que si hay moscas.... Llegan allí y lo que intentan es cerrar nuestras explotaciones, acabar con todo lo que es el trabajo normal de un pueblo», denunció Criado a preguntas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, en las comparecencias informativas acerca del Proyecto de Ley del Principado de Asturias del Estatuto de las Mujeres Rurales.

Detalló Cruzado que esos urbanitas desembarcan en los entornos rurales «con muy buenas intenciones» y diciendo que les encanta todo lo que hay en el pueblo, pero que ya conoce demasiados casos en los que, «a los dos días», los vecinos tienen a la Guardia Civil en la puerta de casa o denuncias en el Ayuntamiento por prácticas habituales a la hora de atender al ganado.

«Yo cuando vengo aquí a Oviedo o voy a Madrid o donde sea, a mí de noche me despierta el ascensor y me despierta la Policía; y no por eso quiero que se paralice todo», argumentó la ganadera.

La responsable de COAG pidió también a las administraciones que tomen «cartas en el asunto» ante lo que está sucediendo «si es que de verdad quieren proteger a los que vivimos en el medio rural y generamos economía».

«Los que limpiamos el pueblo, los que hacemos que haya un trabajo y que de verdad estamos, no podemos marchar a otro lado al mes siguiente como ellos hacen cuando les da la gana. Nosotros lo tenemos todo allí, el ganado, nuestra propiedad... y lo que está pasando con estas personas en muchos casos es que aburren a la gente que está en el pueblo», lamentó. Más claro, imposible.