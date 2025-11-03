El campo asturiano exige al Principado medidas eficaces «porque estamos al borde de la extinción»

Los sindicatos agrarios Asturias Ganadera, Usaga y URA han presentado un manifiesto ante la sede de Presidencia en el que exigen al Gobierno asturiano «medidas inmediatas y eficaces» para garantizar la supervivencia de la ganadería

Soraya Pérez Oviedo Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:27

«Al borde de la extinción». Así consideran las organizaciones agrarias Asturias Ganadera, Usaga y URA que se encuentra en estos momentos el campo asturiano. Por esto, decenas de ganaderos han protestado este lunes ante la sede de Presidencia del Principado para exigir «medidas inmediatas y eficaces» para garantizar la supervivencia del sector.

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones convocantes de la concentración, denunciaron que seis años de «demagogia y humillaciones» por parte del Ejecutivo de Adrián Barbón han dejado al campo asturiano «asfixiado» y reclaman un cambio radical de las políticas agrarias y rurales de la región.

En materia de fauna salvaje, demandan soluciones inmediatas ante la problemática del lobo y otras especies, solicitando controles rápidos, indemnizaciones claras y el pago ágil de los daños causados.

«Los derechos se exigen, no se piden», subrayaron en el comunicado, exigiendo al ejecutivo regional que ponga en marcha soluciones inmediatas. «Si no quieren, no saben o son incapaces, que marchen para sus respectivos hogares y dejen de dirigir un barco que les queda demasiado grande», afirman las organizaciones agrarias en su manifiesto. «Son unos ineptos, que no hacen nada, no sé si es porque no quieren o no lo saben, pero verdaderamente estamos hartos de ineptos», comentó el responsable de Asturias Ganadera Xuan Valladares.

Por su parte, el coordinador regional de Usaga en Asturias, Fernando Marrón, dijo que el campo asturiano atraviesa una situación «crítica» provocada por una «pésima gestión» del Gobierno de Barbón. «Los jóvenes están abandonando el sector con una bonanza de precios; y lo están haciendo por la burocracia que tenemos, la presión administrativa, la presión de Hacienda, la presión de la fauna salvaje y que nuestros políticos que votamos para que nos resolvieran los problemas no lo están haciendo», expresó Marrón.

Una Ley Pastoril

Entre sus principales reivindicaciones, los ganaderos piden también la urgente devolución de los montes comunales a las comunidades vecinales. A la vez que la puesta en marcha de una 'Ley Pastoril' que proteja y fomente la presencia de ovejas y cabras en el monte, fundamentales para la prevención de incendios y la mejora de los pastizales, así como el estímulo al comercio de proximidad y la producción ecológica en las explotaciones rurales.

También Unión Rural Asturiana (URA), respaldó las reivindicaciones y subrayó la urgencia de actuar «ante el aumento de ataques de fauna salvaje». De hecho, la organización anunció que el miércoles 5 de noviembre convocan una nueva manifestación en Vegadeo para mantener la presión sobre el Principado.

Los ganaderos reclaman el mantenimiento y mejora del seguimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, una gestión más ágil y libre de impuestos en las ayudas de la PAC, y el control efectivo de especies invasoras como la avispa velutina, que sigue diezmando la apicultura asturiana.