«Sin un campo vivo, el Paraíso Natural se muere», advierten las mujeres rurales asturianas Desde la izquierda, en primer término Gimena Llamedo, Alba Álvarez, Flor Tuñón, Rosa María Palomo, Isabel Álvarez, Carmen Rodríguez, Esther Manzano, Marigel Álvarez, Remedios Fernández y Mercedes Cruzado. Tras ellas, Enrique Rodríguez Nuño, Elena Arango, Lucía Velasco, Delia Losa, Elena Cebada y Geli González, durante el encuentro celebrado en la Delegación del Gobierno en Asturias. / MARIO ROJAS La delegada del Gobierno destaca «el trabajo por la visibilización» de la mujer en un sector en el que ya lidera más de la mitad de las explotaciones agrarias

Pidieron servicios cercanos, sobre todo educativos y sanitarios. Reclamaron una fiscalidad diferente para los entornos rural y urbano. Alzaron la voz sobre la Política Agraria Común (PAC) y sobre la transparencia del coste del producto natural. Dejaron claro, además, que sin cambios inmediatos, el campo se muere. Y con él, «el Paraíso Natural».

Y eso que, «de momento, no hemos entrado en las demandas», bromeó la delegada del Gobierno. Delia Alonso fue la anfitriona ayer de trece empresarias asturianas del mundo rural en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. Una mujer que, según se recordó ayer, ya está a la cabeza «de más de la mitad de las explotaciones ganaderas de Asturias». Alonso, junto a Gimena Llamedo y Enrique Rodríguez, director del área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno en Asturias, escuchó las opiniones de Alba Álvarez, Flor Tuñón, Rosa María Palomo, Isabel Álvarez, Carmen Rodríguez, Esther Manzano, Marigel Álvarez, Remedios Fernández, Mercedes Cruzado, Elena Arango, Lucía Velasco, Elena Cebada, y Geli González.

«Hay que apostar»

Una de las más aplaudidas fue la más joven de la cita. Alba Álvarez, de 30 años, empresaria, ganadera y concejala de Ferias en el Ayuntamiento de Vegadeo, explicó que «ellas se han sentido identificadas con lo que digo porque es el fruto de sus treinta años de trabajo». Álvarez exhibió su orgullo «de poder seguir viviendo en Vegadeo. Es verdad que, por motivos de trabajo, recorro 2.000 y 3.000 kilómetros a la semana por Asturias, pero es una suerte volver a dormir a mi casa, en Vegadeo».

Una suerte que logró, explicó, «aprovechando las oportunidades que me ofreció el sector ganadero asturiano», como los dos meses que pasó formándose en Canadá. Todo para volver. «No entiendo una Asturias viva si el medio rural no está vivo. Tenemos que luchar todas, con la unión de los hombres. No se trata de quitar el valor que ellos tienen, todos somos necesarios para luchar y dar vida al medio rural y a Asturias».

Una vida que no llegará «sin servicios. Sin la garantía de tener cerca colegios y servicios médicos, la mujer no volverá al campo», aseveró Remedios Fernández. Reconocida como la Abuela del Año 2018, lamentó ayer «el cierre de escuelas, de centros de salud, la pérdida de rutas de tren y autobús» causadas por una demografía en caída libre. En su opinión, «no es normal que las personas de la zona rural tengan la misma fiscalidad que la urbana», y apuntó que «las ganaderías están desapareciendo. Soy de Canero y no creo que las que hay allí sobrevivan más de quince años», alertó.

«No tendremos que comer»

«¿Y después? Si no apostamos por el medio rural no tendremos qué comer en nuestro Paraíso Natural», apuntó Esther Manzano. Ella defendió «la importancia de los agricultores y ganaderos para nuestra gastronomía, son fundamentales», sensación que comparten todas, «pero parece que no las administraciones».

Lo sentenció Mercedes Cruzado. La secretaria general de COAG está muy preocupada por las negociaciones en la PAC. «Todos los años se cierran ganaderías. Como eso no revierta, comeremos lo que nos traigan de fuera». Un cambio que «no parece llegar. Estamos muy cansados de que nos digan que estamos subvencionados cuando no es así».

Todas reconocen «una evolución. Hace treinta años, empezamos a asociarnos para concienciarnos de que teníamos que tener los hijos que quisiéramos nosotras, no Dios», explicó Carmen Rodríguez. Ahora el dilema es tener los hijos que se puedan mantener.