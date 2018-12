La cancelación de un vuelo a Marrakech deja sin vacaciones a 150 asturianos Los afectados por la cancelación, en el Aeropuerto de Asturias. / P. S. Tenían previsto despegar a las 18 horas del miércoles y hacia las dos de la madrugada se suspendió en viaje a la ciudad marroquí MARCO MENÉNDEZ Gijón Jueves, 6 diciembre 2018, 18:48

Una auténtica odisea en el aeropuerto de Asturias fue lo que sufrieron ayer 150 asturianos que tenían planeado pasar el puente en Marrakech (Marruecos). Habían contratado un viaje con la turoperadora Politours y parte esencial era el vuelo, que corría por cuenta de la aerolínea rumana Aviro. Pero el avión nunca llegó. Es más, no llegó a despegar de donde estaba, el aeropuerto de Sofía (Bulgaria).

Puri Suárez fue una de las viajeras afectadas y llegó a relatar la situación como que «parecía que estábamos secuestrados». El caso es que a las 16 horas se abrió la facturación de un vuelo que tenía previsto despegar dos horas más tarde, pero «vino un hombre de Politours y nos dijo que el avión llegaba con retraso, porque aún no había salido de Sofía». Pero el tiempo pasaba y se dieron cuenta de que «en el aeropuerto de Asturias no había programado ningún vuelo que llegara de Sofía», por lo que la compañía turoperadora aseguró que buscaría otro avión para cubrir el viaje.

Puri Sánchez indicó que «nos dijeron que a las doce menos cuarto de la noche programarían el vuelo, pero no estaba asegurado el viaje de regreso ¿Quién nos iba a traer de vuelta? Cuando ya vimos que no había ningún avión con destino a Asturias aparecieron los nervios», relata esta mujer que apunta que «hacia la una de la madrugada se armó un motín ante las oficinas de Politours, porque no informaban nada por megafonía y todo lo que nos habían dicho eran mentiras».

Los responsables del aeropuerto atendieron en todo momento a los afectados e, incluso, la cafetería permaneció abierta para lo que necesitaran. Pero estos viajeros exigieron que les devolvieran las maletas que habían facturado y se declarara la cancelación del viaje. A partir de ahora solo les queda «presentar las reclamaciones a la compañía».

Síguenos en: