«Las cancelaciones de Feve no se consentirían en Barcelona ni en Madrid», critica Podemos Daniel Ripa, en El Berrón. / P. N. R. MUÑIZ GIJÓN. Miércoles, 17 julio 2019, 04:00

Feve sigue sin contar con trenes suficientes para atender a su cartelera. Ayer la falta de unidades operativas le obligó a suprimir parte de las frecuencias que tenía programadas entre Moreda y Collanzo, según reconoció la compañía. Los trabajadores estiman que las cancelaciones alcanzaron la treintena, pues hay que sumar circulaciones de Laviana a Oviedo, entre otras conexiones. Aunque es un volumen apreciable, resulta menor que el casi centenar de supresiones diarias que venía arrastrando desde el miércoles pasado.

Uno de los que pudo comprobar las incidencias en primera persona fue Dani Ripa. El diputado de Podemos compareció en la estación de El Berrón y a la hora elegida el panel informativo reconocía que un servicio se caía. «Estas cancelaciones no se consentirían ni en Barcelona, ni en Madrid ni en Valencia. El Gobierno nunca dejaría que en Atocha pasaran estas cosas», consideró. El secretario general de la formación morada lamentó que «si un asturiano espera un tren y no llega no pasa nada, si lo hace un madrileño no. Se nos está tratando como ciudadanos de segunda».

La formación reclama que se reconozca «la situación de emergencia» arreglando los trenes averiados y reparando los puntos críticos de la red. «Lo segundo a hacer es ejecutar un plan de inversiones que estimamos en 800 millones», dijo. Una vez puesta la red al día la formación propone que el Principado asuma la gestión. «Sería el último paso; cuando un servicio público se lleva cerca hay más presión», señaló el diputado autonómico.

Ripa instó al nuevo presidente del Principado, Adrián Barbón, a tomar cartas en el asunto: «Es la primera crisis a la que se enfrenta; la primera tarea de Adrián Barbón debería ser llamar al ministro de Fomento, el señor José Luis Ábalos, y decir que se mueva hasta aquí y solucione esto, que no es admisible».