La asociación contra el cáncer lanza un mensaje en Asturias: «Necesitamos más voluntarios» «Ahora mismo estamos en 350, pero harían falta más, sobre todo jóvenes, ya que cada vez tenemos más enfermos de ese tramo de edad», afirma la presidenta de AECC en el Principado

Define Carlos Otín, el biólogo por excelencia en Asturias, al cáncer como «ese conjunto de enfermedades» causadas, dice él, «por células que se vuelven egoístas». Y de cáncer se ha hablado mucho estos días en la región, de la mano de la Semana contra el Cáncer organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) asturiana. Pero, de lo que no se ha hablado en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es de la segunda parte de la frase de Otín. De las células que se vuelven egoístas. Todo lo contrario. Se ha hablado de generosidad, de solidaridad y de entrega libre y sin retribución a los demás. Se ha hablado de los voluntarios, protagonistas de esta última jornada en el hospital de la denominada «Semana Grande contra el Cáncer». El programa incluye la emisión de la película 'Un monstruo viene a verme' el día 9, a las 19.30 horas, en el gijonés Teatro Jovellanos.

«Estamos muy agradecidos, muchísimo, a los 350 voluntarios que tenemos en AECC Asturias, son nuestro pilar y el motor de la asociación, pero necesitamos más». Así lo aseguró la presidenta de la entidad, Yolanda Calero, quien explicó que la entidad necesita «sumar más manos». Incluso tiene claro los perfiles que darían respuesta a las nuevas demandas de la asociación. «Necesitamos hombres y, también, necesitamos a los jóvenes», ya que, en los últimos años, los nuevos enfermos «son personas jóvenes. Estamos viendo como cada vez hay más casos de cáncer entre los jóvenes».

Para esa mayor empatía entre voluntario y enfermo, necesitan aumentar el número y el tipo de voluntarios, pero también para «hacer labor de formación y sensibilización». Cuentan ahora mismo en AECC Asturias con jóvenes titulados universitarios o en los últimos cursos «que nos ayudan mucho dando charlas en los colegios para informar de lo importante que es la investigación».

«El voluntariado no es un complemento, es una parte fundamental del tejido social»

Una petición de ayuda que respalda el Principado. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar fue la encargada de abrir la última jornada hospitalaria de la Semana contra el Cáncer en Asturias y dejó claro que «el voluntariado no es un complemento, es una parte fundamental del tejido social».

Para Marta del Arco, «gracias a los voluntarios, tantas personas enfermas no se encuentran solas, las familias encuentran apoyo y respiro, los hospitales se humanizan...» en rosario de beneficios que aglutinan «las asociaciones comprometidas» como AECC. La consejera recordó que el voluntariado «es el conjunto de actividades solidarias que se hacen desde la libertad y sin prestación económica».

Una idea que reforzó Yolanda Calero. «Nuestro modelo es el anglosajón. Donde no llega la sanidad pública llegamos nosotros y damos servicios», pero unos servicios «que no podemos cubrir todos con profesionales, ya que somos una entidad privada que vive de los recursos que recibimos». Así, aunque cuentan con profesionales en plantilla, «como psicología oncológica, por ejemplo» Calero destaca que «el acompañamiento, la atención, el apoyo lo hacemos con voluntarios».

Y no solo los suyos. AECC Asturias está ya trabajando en colaboración con la Asociación Galbán, especializada en cáncer infantil. Ahora quieren llegar a acuerdos «con la asociación del ictus, ya que son enfermedades muy vinculadas».

Ampliar Marina Fernández, psico-oncóloga de AECC Asturias ¿Qué hay que hacer y no hacer para ser un buen voluntario? ¿Cualquiera puede ser voluntario en una entidad social? Sí. ¿Se puede ser de cualquier forma voluntario en una entidad social? No. Las claves del buen voluntario corrieron a cargo de Marina Fernández, psico-oncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Asturias. Y, a priori, parecen sencillas: no juzgar, no solucionar los problemas y no hablar con el enfermo mientras se hace otra tarea como, por ejemplo, mirar el teléfono móvil. «Debemos atender las necesidades de la persona a la que acompañamos, pero sin juzgar sus decisiones. Y debemos mantener la mirada mientras dialogamos... Si, a la vez, miramos el móvil, indica desinterés». El voluntario debe estar preparado para atender crisis, como el llano. «Y mantener la comunicación, con la postura ligeramente inclinada hacia la persona, pero, sin invadir el espacio personal». Tampoco debe ser sometida la persona a la que se acompaña en los procesos que implica un cáncer a preguntas sin esperar respuesta o a las que ya la llevan implícita. «Si le dices ¿a qué hoy has dormido bien? Ya estás indicando la respuesta y haces que se sienta violento si debe decirte que estás en un error». ¿Y qué recibe a cambio? Sobre todo, salud. Así lo aseguró Fernando G. Méndez, el secretario técnico de la Plataforma de Voluntariado de Asturias, entidad creada en 2019 con veinte asociaciones y que aglutina hoy a más de 50. De acuerdo a los estudios que maneja la entidad, ser voluntario es la mejor medicina para la soledad no deseada, una que mata cada año, «y que hace tanto daño como fumar 15 cigarrillos al día». Y también es medicina para otras. Por ejemplo, «para la depresión, para el alzhéimer o para enfermedades limitantes». De acuerdo a sus datos, ser voluntario en una asociación «permite acercarnos a la utopía de hacer de este un mundo mejor». Y eso «hace sentir mejor al voluntario». Y a quienes le rodean.