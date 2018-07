Cangas del Narcea incrementará la seguridad durante las tiradas para evitar nuevas explosiones

La Junta de Seguridad se reunió ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cangas del Narcea. La cita, de carácter extraordinario y urgente, tenía un único objetivo: analizar lo ocurrido el sábado y evitar que se vuelva a repetir. La villa se recupera aún de la explosión, originada al detonar un volador 'perdido' 577 kilos de pólvora. El resultado fueron veinte personas heridas, una por quemaduras, el resto por cortes, además de cuantiosos daños materiales en viviendas y comercios.

Según explicó el regidor, José Víctor Rodríguez, con la cita de ayer pretendían «dilucidar qué ocurrió y desde qué perspectivas se puede ver y, sobre todo, pensar cómo vamos a organizarnos el año que viene».

Respecto a qué ocurrió, todo apunta a un fallo en la coordinación del inicio de la tirada a mano y el de los disparos del prau El Molín. Según las investigaciones en marcha, la explosión tuvo lugar tras prenderse la carga cubierta con plástico como consecuencia del desvío de un volador de la tirada a mano. El regidor indicó que «parece que, si hubiera estado destapada la tirada, habría salido en lugar de explotar». Rodríguez añadió que, posiblemente, «se destaparía para la tirada, que tendría que comenzar a las doce y, tal vez, empezamos un poquitín antes a tirar a mano».

«Falló gente que tiró los voladores y no debía», afirma el gerente de la pirotecnia

Sobre acciones a futuro, y con el objetivo de incrementar la seguridad, el regidor anunció que una de las medidas que estudian adoptar para evitar nuevas explosiones es emitir una aviso sonoro inequívoco, que indique a las peñas que tiran la pólvora que pueden comenzar a lanzar voladores.

De este modo, explicó Rodríguez, se conseguiría «aumentar la coordinación del prau El Molín con las peñas. Igual que lo hace la Sociedad de Artesanos en la Descarga, que lanza un volador para que todo el mundo empiece», puso como ejemplo.

01:13 Vídeo.

En esa línea, el gerente de la pirotecnia Xaraiva, Luis Do Espíritu Santo, explicó a EL COMERCIO que «lo que falló fue gente que tiró los voladores y no debía. Hay que tomar las medidas que hay que tomar». En su opinión, de lo ocurrido «hay que aprender para el año que viene. No puede volver a pasar».

Recordó Espíritu Santo que el pirotécnico que resultó herido con quemaduras de primer grado trató de advertir del riesgo. «Se lo temía cuando comenzaron a echar voladores y cayó uno abajo. Damos gracias a Dios que no hubo muertos y que el sistema de seguridad funcionó muy bien», concluyó.

Un plan con 25 años

Un plan «que funcionó bien» y cuenta con una antigüedad de 25 años. El alcalde insiste en que, a su juicio, funcionó y anunció que en la próxima edición de los festejos continuarán con el mismo «porque es casi perfecto». De hecho, señaló que éste ha sido el año con menor número de incidencias registradas y que este plan de seguridad establece un perímetro de seguridad mayor al que obliga la ley. No obstante, Rodríguez afirmó que «hay que introducir una serie de correcciones para que sea mucho mejor».

Para ello, anunció que en septiembre constituirá una mesa de trabajo en la que Ayuntamiento, Federación de Peñas y la Sociedad de Artesanos «hagamos un análisis exhaustivo de las tiradas para elevar una propuesta a la Junta de Seguridad de qué hay que mejorar para que cuestiones como la del sábado no se vuelvan a repetir».

El alcalde anticipó que no descarta plantear a las peñas que no pudieron hacer la tirada conjunta con motivo de la explosión, que lo retomen durante el mes de agosto si así lo desean. «La seguridad en Cangas es muy grande. Todos estamos muy concienciados y sabemos cuál es nuestro papel. Estamos preparados para disparar si hay que hacerlo mañana», afirmó Rodríguez.

Colas ante la Policía Local

Mientras, la puerta de la oficina de la Policía Local se ha convertido en un punto de encuentro de los vecinos afectados por los destrozos de la explosión. Allí hacen cola los cangueses para tramitar las reclamaciones de los daños ante las compañías de seguros y, según informó el consistorio, en estos dos días que lleva funcionando el servicio, más de 250 vecinos han tramitado sus denuncias en esta oficina. El objetivo es «hacer un inventario de cuáles fueron las zonas y los daños que se produjeron». Este servicio funciona en horario de mañana, desde las 9 hasta las 14 horas.

Entre las preocupaciones de los cangueses destacan el tiempo que tardarán en ver reparados los desperfectos, así como quién se hará cargo de los mismos.

Los daños denunciados van desde cristales rotos y ventanas y persianas desplazadas hasta grietas en fachadas y tejados. Los barrios más afectados, indican desde este punto de atención ciudadana, son los aledaños al prau El Molín, es decir, Ambasaguas, El Cascarín, Los Nogales y la zona conocida como El Pelayo.