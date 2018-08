Los cangueses rememoran el accidente pirotécnico del pasado mes de julio Accidente pirotécnico del pasado 21 de julio en Cangas del Narcea. A diferencia de lo sucedido durante las fiestas del Carmen, ayer no hubo heridos, pero «el susto no nos lo quita nadie» D. S. FUENTE CANGAS DEL NARCEA. Miércoles, 29 agosto 2018, 01:55

La explosión de gas ocurrida la madrugada del martes en la villa canguesa hizo rememorar a los vecinos el accidente pirotécnico ocurrido hace poco más de un mes. La noche del 21 de julio, durante las fiestas del Carmen, en una de las tiradas de las peñas, una de las máquinas se encendió por accidente y todos los voladores salieron al mismo tiempo. Hubo veinte heridos. Uno de ellos, el pirotécnico, por quemaduras. El resto, por cortes al reventar una gran cantidad de cristales de comercios y viviendas.

Aunque la explosión de ayer fue de menor entidad y tan solo fue escuchada por los vecinos de las viviendas colindantes, pocos en Cangas del Narcea no pudieron evitar recordar lo sucedido el 21 de julio. «Menos mal que no hubo heridos», repetían quienes seguían las labores de desescombro en La Oliva, mientras comparaban ambos sucesos. «Esta explosión sonó como si fuese un derrumbe de tierra», describió una de las vecinas del inmueble afectado ayer, que durante todo el día recibió llamadas de amigos y familiares preocupados por su estado. Aunque salió indemne, «el susto no me lo quita nadie», reconocía.