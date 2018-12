Capaces de satisfacer a los más exigentes

Las imágenes te ayudan a evocar recuerdos, a inmortalizar momentos especiales, pero en una época como la actual en la que todos hacemos fotos compulsivamente, ¿de qué sirve acumular imágenes si nunca volvemos a verlas?.

Parafraseando al fotógrafo paisajístico Peter Eastway: «Soy consciente de que mi viaje termina pero en muchos aspectos es solo el principio. Aunque pueda parecer extraño estoy deseando volver a casa para ver estas fotos en mi monitor. Para mi la magia empieza ahí; la fotografía no es sólo cuestión de captar una imagen, si no de interpretarla y de mostrarle a la gente lo que sientes cuando sacaste la fotografía. Una vez que le das la forma que tú quieres, entonces la imprimes. Una foto impresa es una imagen con vida propia y aunque el revelado haya cambiado desde los tiempos de Hurley el poder de la foto impresa sigue siendo el mismo; tiene presencia, puedes acercarte a ella y observar la textura y el papel. Puedes mirar los detalles de la imagen y ahí es cuando realmente vives la fotografía. No importa lo que tenga que hacer o a dónde tenga que ir porque el objetivo será esa imagen final.»

Bajo este punto de partida Color3arte te ofrece la posibilidad de disfrutar de tus momentos más mágicos en todo su esplendor en las paredes de tu casa, de tu trabajo o de donde tu imaginación desee.

Y es que, fundado hace 4 años, en este laboratorio fotográfico asturiano de alta gama están especializados en la impresión de bellas artes (o Fine Art de fotografías), ilustraciones, reproducción de obras de arte certificadas y ediciones limitadas con formatos estándar y en gran formato.

COMPROMISO CON LA CALIDAD

«Para nosotros cada trabajo es una obra de arte y en consecuencia llevamos a cabo su impresión» apuntan desde Color3arte, lo que les lleva a trabajar solo con materiales que ofrezcan lo mejor al cliente. Prueba de ello es que sus papeles fine art, lienzos 100% algodón, y bastidores, son los mejores que el mercado del arte puede ofrecer. Destaca asimismo el uso de la técnica Giclèe que favorece una mayor resolución y precisión de color que otros métodos.

¿En qué se diferencia esta técnica, qué aporta al resultado final?, preguntamos. «Esta técnica utiliza equipos de alta resolución que pulverizan gotas microscópicas de tinta pigmentada a base agua combinado con soportes nobles y material de Bellas Artes,» nos explican. «La técnica Giclée nos permite reproducir obras de arte bien sean pinturas, fotografías o imaginería digital con mayor precisión de color y resolución que otros métodos de impresión».

En cuanto a sus servicios, en Color3arte trabajan desde la posproducción fotográfica, o la restauración de fotografías antiguas, hasta el asesoramiento para montaje de exposiciones para galerías y museos con clientes en todo el ámbito nacional. «Nuestro equipo lleva más de 30 años dedicándose a la fotografía profesionalmente, tanto en cine como en el ámbito artístico, ofreciendo una atención personalizada en todo el proceso, desde el tratamiento de los archivos a la elección de soporte y gestión integral» apuntan.

En Color3arte trabajan día a día para ofrecerte copias fotográficas de calidad excepcional capaces de satisfacer a los más exigentes. www.color3arte.com