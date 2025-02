«No soy capaz de decir un acierto del Gobierno del Principado»

Repite que lleva dos años ofreciendo soluciones al presidente y confía en relevarle para aplicarlas. Teresa Mallada (Aller, 1973) responde con datos y economía de ... palabra, como si aún fuera más ingeniera de minas que política. La entrevista repasa la legislatura que ha llegado a su ecuador y con ella EL COMERCIO termina el examen que hacen los portavoces parlamentarios.

-De 0 a 10, puntúe la gestión autonómica de la pandemia.

-Le doy un 6. A pesar de que somos un lugar con comunicaciones bastante limitadas y menos expuesta a la entrada y salida de viajeros como puede ser Madrid, los datos no han sido mucho mejores a los de otras comunidades.

-¿Habría cerrado menos tiempo la hostelería?

-Por supuesto. Cerrarlo todo es lo fácil, es de gobernante que no arriesga. Otras comunidades arriesgaron para mantener la actividad económica y obtuvieron los mismos resultados.

-Reconozca el mayor acierto del Principado en estos dos años.

-¡Buff! Eso es muy complicado. ¿El mayor? No soy capaz de decir aciertos del Gobierno del Principado, objetivamente hablando. No es mi intención demonizarlo, pero creo que esa es una pregunta que le costaría responder a todos los asturianos.

-Identifique pues el mayor error.

-No conocer Asturias. Es un Gobierno que llegó sin saber lo que necesitaba la comunidad y que dos años después sigue sin tener un proyecto para Asturias.

-¿Qué han hecho ustedes? ¿Cuál sería su principal aportación?

-Hablar con colectivos, organismos, asociaciones, conocer sus problemas y trasladar al parlamento sus necesidades. En 2020 el Gobierno se comprometió a presentar once proyectos de ley, y solo trajo tres. El PP con muchos menos medios presentó siete. No son propuestas del PP, son de los asturianos.

-¿Se ve gobernando el Principado dentro de dos años?

-Sí, porque sé lo que necesita Asturias y confío en el talento de los asturianos. Y porque quiero a mi tierra por encima de todo.

-¿Con Vox nunca lo haría?

-Me planteo gobernar como presidenta del PP. Creo que no los voy a necesitar.

-¿Rechazaría sus votos o tras dos años son un actor válido?

-Es un partido más dentro del Parlamento.

-¿Cuál sería su primera medida en caso de llegar a presidir?

-Sentarme con los empresarios y definir qué necesitamos para retener a nuestros jóvenes. Desde el primer momento nos ofrecimos a trabajar en la FP dual y la formación universitaria dual porque ahora no tenemos identificadas las salidas que dan empleo y se nos va el talento.

-Fueron los únicos en votar en contra del presupuesto. ¿Por qué se quedaron al margen y en qué ayuda a los ciudadanos?

-Los demás partidos se vendieron por muy poca cosa y se está demostrando que no era el presupuesto que necesitaban los asturianos. Decían que las ayudas del fondo de rescate estarían el 1 de enero y estamos casi en junio y siguen sin estar. Nosotros pedíamos un fondo que llegara a todos y, como en otros países, cubriera lo que se había dejado de ingresar respecto al año anterior.

-¿Tiene margen para llegar a acuerdos o la confrontación de Pablo Casado con Pedro Sánchez le resta margen de maniobra?

-Desde el primer momento hemos tendido la mano al Gobierno autonómico. Le dije al presidente, 'utilice a nuestro partido para sacar adelante a la industria asturiana'. Sabemos que es muy difícil conseguir logros en esa materia. Yo lo viví, cuando estaba en Hunosa. Sé lo difícil que es defender los intereses industriales en Madrid.

-¿Le fue difícil teniendo en Madrid a un Gobierno del PP?

-Siempre es difícil porque dependemos de muchas ayudas. Por eso nos ofrecimos a Barbón. Él dijo que tenía hilo directo con Sánchez y aún estamos esperando que le coja el teléfono para hablar de industria asturiana, porque no se lo coge.

-Además de elevar el tono, ¿qué más puede hacer desde el Principado por la industria?

-Crear empleo. Tenemos los peores indicadores de toda España. En el primer trimestre fuimos la comunidad con menor tasa de actividad, 50,59%, ocho puntos por debajo de España. Hemos aumentado el paro en 3.000 personas en el primer trimestre...

-Todo el mundo quiere crear empleo. ¿Cómo lo haría usted?

-Con las medidas que le hemos trasladado a Barbón. Pedimos que quite impuestos a los familiares que quieren quedarse con el negocio de sus padres porque el comercio y las micropymes son fundamentales. Hay que rebajar el esfuerzo fiscal para quien quiera montar un negocio en las alas, que están abandonadas. Tiene que poner en marcha ya una ley de polígonos que permita a las pequeñas y medianas empresas que están asentadas.

-Si recorta impuestos necesitaría recortar gasto. ¿Dónde?

-Cuando llegué a Hunosa hice un plan de ajuste y reduje en 27 millones los gastos. Siempre se puede optimizar el gasto.

«Asturias es muy conservadora al dar el voto, pido una oportunidad» -En 38 años el PP solo gobernó Asturias una vez. ¿Cómo se lo explica? -Creo que Asturias es muy conservadora a la hora de dar el voto. Ayuso ha dicho que es consciente de que tiene mucho voto prestado. Pues fíjate, algo que pediría a los asturianos es aunque fuera su voto prestado. Que me den una oportunidad. Con la confianza que tengo en los asturianos creo que podemos cambiar el rumbo. -¿Cree que hay una cultura que favorece la hegemonía socialista? -Mi impresión es la de una costumbre a la hora de votar. Un momento tan delicado como el que estamos debería hacer reflexionar a los asturianos, hacerles pensar que las cosas se pueden hacer de otra forma. Que podemos cambiar Asturias. -Parece presentar al PSOE como el partido conservador y de la costumbre y al PP como el alternativo. -Hablando de voto, de dar la confianza a un partido, podría ser, sí. Hay mucho de 'va, para qué voy a cambiar'. -El presidente tiene una excelente relación con Alfredo Canteli y usted, obvio es, no. ¿Qué autocrítica hace de ello? -La relación conmigo es más fluida, nos vemos más. -¿Barbón subraya esa sintonía para socavarla o es Canteli el que va por libre? -Ni uno ni otro. Alfredo Canteli busca lograr lo máximo para Oviedo, que es su obligación. -¿En qué se parecen Isabel Díaz Ayuso y Teresa Mallada? -Pregunte a Barbón. Se pasó el primer año diciendo que era la delegada de Ayuso y ahora que Ayuso demuestra su proyecto y se lo reconocen los madrileños ha dejado de compararme. -¿Qué debe hacer un cargo de Ciudadanos que aspire a tener relevancia en el PP? -No me lo planteo. -¿No ha llamado a nadie? -No, no hemos llamado a nadie. -Ayuso dijo que en Ciudadanos había gente que le gustaría tener en su equipo. ¿Usted? -No estamos en ese momento. Ciudadanos dice que va a mantener el partido y el grupo parlamentario.

-¿Pero dónde recortaría?

-Hay organismos que duplican su acción. Tenemos varios que ofrecen herramientas financieras a las empresas exactamente iguales, enfocadas a pequeños proyectos. En estos momentos una empresa que ha dado beneficios pero ahora necesita diez millones no cuenta con ello. Pasamos de las microayudas a la intervención de la SEPI.

-¿Plantea un ICO para Asturias?

-Lo que haría sería llegar a acuerdos con las entidades bancarias, igual que otras comunidades.

-Un diputado del PP dijo tener «dudas» sobre el rescate a Duro Felguera. ¿Las da por aclaradas?

-No estamos en contra del rescate, pero gran parte de su consejo de administración son excargos socialistas y eso no genera mucha confianza.

-¿Pide despolitizar a Duro?

-Claro. Necesita personas que conozcan la ingeniería industrial.

-Firmaron con el Gobierno los pactos por la Industria y la Financiación Autonómica. Visto el resultado, ¿lo volvería a hacer?

-Es que no hay ningún resultado. Participamos en lo que creemos que es bueno para Asturias, pero le pido al Gobierno que acompañe los gestos de hechos.

-¿Los volvería a firmar?

-Me lo pensaría.

-¿Qué ha pasado para que el PP, un partido que pide la igualdad de todos los españoles, se oponga a la armonización fiscal?

-Es que la armonización es claramente una subida de impuestos. Lo reconocen hasta presidentes autonómicos socialistas. Si fuera una armonización a la baja, podría ser, pero esta es una subida de impuestos encubierta.

-La OCDE pide armonizar.

-Si lo pide, es a la baja.

-¿Debemos aprender de Madrid en materia fiscal?

-Habrá que preguntarlo a los 136.000 jóvenes que se han ido en la última década, la mayoría a Madrid, donde trabajan porque los impuestos a la renta son menores, se quedan porque es más fácil el acceso a la vivienda, y pagan menos al dejar herencia.

-El PSOE abrirá el debate de la reforma del estatuto tras el verano. ¿Se negarán a dialogar?

-A dialogar no, pero para nosotros no es algo que se demande.

-Su programa recogía reformar el estatuto para eliminar los aforamientos. ¿Lo reclamará?

-Es que en este momento no considero necesario una reforma del estatuto.

-¿Habla asturiano?

-No. Sé cómo se habla en Aller, San Martín del Rey Aurelio y en Oviedo, y no tienen nada que ver.

-¿No hay un solo asturiano?

-No lo hay. Está el asturiano de cada municipio.

-¿Y están en peligro?

-No. Animo a todos a que lo sigan hablando como se hace desde hace años, sin imposición.

-¿El PP está en contra de la oficialidad o depende del modelo?

-Estamos a favor de la Ley de Promoción que hizo el PP.

-Fue la única portavoz que no asistió a la celebración del 25 de mayo. ¿Qué rechaza de ello?

-Mandé al acto a la diputada que lleva ese tema.

-¿Por qué no consideró pertinente ir usted?

-No he dicho que no lo considerara pertinente.

-¿No hay una razón política?

-No.

-El 7 de abril escribió que ante la falta de argumentos, Barbón «opta por la soberbia y el insulto. Hay quien le acusaría de machismo o misoginia». ¿Cree que la trata peor por ser mujer?

-Me lo he planteado. Hizo acusaciones muy graves, como que me reía de los muertos de la pandemia -lo que me parece intolerable- y que tenía que tener respeto por mí misma. Me hizo mucho daño, no lo esperaba y me hizo pensar si lo decía por ser mujer.

-¿Dónde ha tropezado con el mayor machismo en su trayectoria profesional?

-En estas expresiones del presidente. En Hunosa, con sindicatos formados íntegramente por hombres, no tuve problemas.