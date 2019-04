«Captar alumnos de fuera puede llegar a ser una cuestión de supervivencia» Borge, en las oficinas del vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional. / MARIO ROJAS Francisco J. Borge | Vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional «Ir a estudiar un curso al extranjero no te mejora en lo académico, porque nuestra formación es a todas luces excelente, pero sí en lo personal» LAURA MAYORDOMO Lunes, 29 abril 2019, 07:13

Se matriculó en Medicina, porque soñaba con descubrir la manera de curar el cáncer, pero antes de concluir el primer trimestre se dio cuenta de que «no estaba en el lugar adecuado» y cambió de rumbo. Se licenció en Filología Inglesa y se especializó en Literatura Española del Siglo de Oro y Literatura Inglesa. Francisco José Borge (Gijón, 1968) dice que la decisión se la debe en parte a Roberto Fuente, su profesor de inglés en el IES Padre Feijoo de La Calzada. Desde hace tres años es vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional, lo que le obliga a viajar con frecuencia para cerrar convenios, acuerdos y alianzas con universidades de todo el mundo.

–¿Cuántos kilómetros lleva, lo sabe?

–Solo en viajes internacionales estoy cerca de los 180.000.

–Pues espero que viajar sea una de sus aficiones...

–Lo es. Prueba de ello es que después de dos semanas con el rector por Estados Unidos, Cuba y Rusia, cogí el coche y me fui a Niza con la familia en Semana Santa.

–Han hecho de la internacionalización bandera. ¿Por qué es tan importante?

–Porque la Universidad, de alguna manera, lo lleva en su nombre: es universal. Y lo universal tiende a la internacionalización. La Universidad no puede ser algo local. Sin embargo, en los últimos años ha habido una tendencia a hacer de ella una bandera local, con la fundación de una universidad casi a la puerta de cada casa.

–'La internacionalización es una actitud que en el futuro han de poseer todos los alumnos'. ¿Palabra de vicerrector?

–Lo digo no solo como vicerrector sino también como estudiante internacional que fui porque ocho años de mi carrera académica los pasé en Estados Unidos. Cuando un estudiante se va un año a otro país lo más importante no es lo académico, porque no siempre irá a lugares donde se le proporcione una formación mejor que la que tenemos en la Universidad de Oviedo, que es a todas luces excelente. Lo pude comprobar en mis carnes. La formación académica no te mejora sustancialmente, pero aprendes a ser autónomo y autosuficiente en lo personal. Lo que te da ese año es una visión del mundo que no es fácil si no sales de tu entorno.

–¿Qué porcentaje de universitarios se van a estudiar fuera?

–En España, en torno al 15%, pero el objetivo es llegar al 20 o 25%.

–¿Y de la Universidad de Oviedo, cuántos están fuera este curso?

–Del Erasmus tradicional casi 900. Para el curso que viene hemos tenido récord de solicitudes: más de 1.400. Tenemos asignadas más de 1.100 movilidades, aunque habrá renuncias.

–Pero hay más opciones, ¿no?

–Sí, se pueden solicitar movilidades a países de fuera de la Unión Europea con los que tenemos convenios. El estudiante paga la matrícula en la Universidad de origen y luego recibe una ayuda de la propia Universidad.

De 200 a 400 euros

–¿De qué cuantías hablamos?

–250 euros mensuales más una ayuda para el viaje que varía en función de la distancia en el caso de los convenios. En el caso de los Erasmus, entre 200 y 300 euros al mes, según el país, y cien euros más para los que soliciten prácticas. Es una ayuda, no una financiación de la estancia.

–¿Está correctamente dotado el programa en esta Universidad?

–Estamos entre el 5% de las universidades españolas que más dinero reciben y eso se debe a la buena gestión del programa. Por eso se nos ha ido incrementando siempre la cantidad. Eso permitirá pagarles más a los estudiantes, hasta diez meses, pero demora el pago porque obliga a hacer un reajuste que lleva un proceso de contabilidad, fiscalización...

–Los Erasmus asturianos que están fuera este curso llevan cuatro meses aguardando por la resolución de las ayudas del Principado.

–Eso es totalmente ajeno a la Universidad.

–Lo sé, pero no deja de ser un problema.

–Sí, sí lo es, pero yo ahí no me meto.

–¿Cuántos alumnos extranjeros hay este curso?

–Rondamos los mil, contabilizando los de la Casa de las Lenguas. La ventaja es que cada vez tenemos más oferta de titulaciones bilingües: 21 en estudios de grado y 24 de máster. Más títulos propios y doctorados.

–¿Hay profesorado suficiente para seguir aumentando la oferta?

–Es complicado, pero por ejemplo a los nuevos profesores ya se les exige conocimientos de inglés para impartir esas clases y cada semana hay un nuevo miembro del PDI que se acredita para poder hacerlo. Lo fundamental es que por parte del profesorado hay mucho interés.

–Pero al mismo tiempo los hay que no están conformes con cómo se les compensa esa dedicación. Y algunos que prevén abandonar.

–Cuando se creó hace diez años la estrategia para implantar titulaciones bilingües se les compensaba con un crédito y medio por cada crédito que impartían. Eso se sostenía con la financiación de aquella época precrisis y sobre todo con el dinero del campus de excelencia internacional. Es una cuestión de sostenibilidad. Si queremos aumentar el número de titulaciones bilingües no podemos hacerlo con ese tipo de desgravación docente más allá del primer año. A partir del segundo, se aplica una desgravación del 1,15. Hubo discusión, pero se aprobó por una mayoría amplia en el Consejo de Gobierno.

–Hay alumnos que aseguran tener mejor nivel de inglés que sus profesores. ¿La excepción?

–Lo importante es que el profesor tenga un nivel de inglés lo suficientemente bueno como para impartir los contenidos de su asignatura. A lo mejor tiene peor pronunciación que algún alumno, pero nunca tendrá peor vocabulario. Hay mucho mito.

–Ante el decreciente número de matrículas, ¿pescar alumnos en caladeros más allá de nuestras fronteras es cuestión de supervivencia?

–Lo va a llegar a ser. Necesitamos captar alumnos, internacionales o no, porque se puede llegar a convertir en una cuestión de supervivencia. Sería muy bueno que vinieran alumnos de otras regiones por la calidad de nuestra enseñanza, pero que sean internacionales añade ese plus de la internacionalización en casa. Es lo que estamos tratando ahora con una estrategia mucho más agresiva de buscar lugares para el intercambio de estudiantes y también de profesores y personal de administración y servicios.

–¿Por qué va a escoger un alumno extranjero esta Universidad?

–Por la calidad de los programas que ofrecemos, a la altura de los mejores del mundo. Porque somos de las universidades españolas con más asignaturas en inglés. Y por otros factores, como que se van a tener que esforzar en aprender y usar el español porque se van a encontrar por la calle a poca gente que les hable en inglés. O por la seguridad, algo muy valorado.

Alianza hispano-rusa

–¿Dónde se encuentran esos caladeros?

–China es un lugar donde está intentando pescar toda la Universidad española. Nuestro mercado natural es Latinoamérica, sobre todo en estudios de máster, pero también hemos abierto vías en Rusia, país con el que hasta ahora no había nada a nivel de convenio. En 2017 hicimos el primer viaje y firmamos convenios con cinco universidades de Moscú, San Petersburgo, Nizhni Nóvgorod y Kazan.

–Acaban de sellar la Alianza de Universidades Ruso-Españolas, con otras tres españolas y cuatro rusas.

–Es un convenio multilateral que nos permitirá ir juntos a convocatorias europeas y de la Federación rusa de todo tipo, como las del programa KA 107 de movilidad con países de fuera de la Unión Europea. Para 2019 hemos solicitado con 28 países. Va a servir también para poner en contacto a investigadores, para cursos de verano, de lenguas...

–Antes de en Rusia habían hecho parada en Estados Unidos y Cuba.

–En Estados Unidos sellamos convenios con las universidades de Miami y Florida, con la idea de buscar una plataforma para tener mejor acceso al Caribe y a Latinoamérica. Y a Cuba fuimos con la idea de reactivar las relaciones fructíferas que tuvimos en los 90.

–¿Ya tiene próximo viaje?

–Sí, a finales de mayo me voy a Washington, a la feria NAFSA.