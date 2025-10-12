Cardiología logra implantar una válvula cardiaca sin cirugía abierta La primera intervención, el 24 de septiembre, tuvo como paciente a un asturiano de 80 años que evoluciona de manera favorable

El Servicio de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado a su cartera de servicios la sustitución de la válvula tricúspide por vía percutánea, sin cirugía, mediante una incisión en la vena femoral. Esta alternativa terapéutica, muy novedosa, es adecuada para pacientes con alto riesgo quirúrgico y apenas se practica en una docena de hospitales de todo el país y en un centenar en Europa.

La válvula tricúspide comunica la aurícula y el ventrículo derecho del corazón y permite que el flujo sanguíneo pase de la primera a la segunda cavidad. Cuando se deteriora, puede cambiar la dirección correcta del flujo de la sangre y se produce un fenómeno que se conoce como regurgitación.

En esta situación, el corazón debe esforzarse más para enviar sangre a los pulmones, lo que deriva en insuficiencia cardíaca

La insuficiencia tricuspídea grave suele diagnosticarse en fases muy avanzadas de la enfermedad. En estos casos, la cirugía abierta conlleva un alto riesgo de mortalidad y comorbilidad, por lo que se practica pocas veces.

La alternativa a la cirugía abierta es la reparación transcatéter de la válvula dañada mediante la fijación de grapas. Sin embargo, algunos casos no pueden tratarse con esta terapia, por lo que la sustitución valvular a través de un catéter resulta una alternativa.

La primera válvula se implantó en Asturias el pasado 24 de septiembre a un varón de 80 años con una insuficiencia tricuspídea grave que evoluciona de manera favorable.

El dispositivo se introduce plegado dentro de una vaina que se libera una vez ubicada en el lugar preciso a través de la vena femoral. El proceso se desarrolla guiado por ecocardiografía transesofágica intraoperatoria, basada en gran medida en imágenes tridimensionales en vivo.

Pablo Avanzas, responsable del Área del Corazón del HUCA, e Isaac Pascual, coordinador del programa de intervencionismo transcatéter mitral y tricúspide, dirigieron la intervención, con el apoyo de Víctor León, cardiólogo especialista en imagen cardíaca, el anestesista David Fernández y un equipo de enfermería integrado por las supervisoras Cristina Fernández y Ángela Herrero, junto con Pablo Álvarez, Francisco García y Arancha Rodríguez.