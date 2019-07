Las carencias de los universitarios disparan el «gasto en formación» de los empresarios Asistentes a una edición de la Feria de Orientación Universitaria, en Oviedo. / PABLO LORENZANA «La FP será la solución a los problemas de desempleo de más de la mitad de los jóvenes españoles», dice el Foro Educa 2010 OLGA ESTEBAN GIJÓN. Martes, 23 julio 2019, 00:44

Como empresario, conteste a la siguiente cuestión: ¿En qué medida cree que la Universidad ofrece una formación suficiente a los estudiantes? La respuesta no puede ser más clara: solo el 40% de los consultados en Asturias considera que esa formación es suficiente. Un 60% cree lo contrario. Será por eso por lo que un 85% de los empresarios asturianos asegura que ese déficit formativo les obliga a invertir «tiempo y recursos en la formación de sus trabajadores». Y lo que lleva a más de la mitad de los consultados a admitir que tiene dificultades para encontrar candidatos que cubran su demanda de empleo. Nada raro respecto al resto del país. Incluso se puede hallar cierto consuelo: en Baleares tiene problemas para encontrar empleados más del 80% de los empresarios, y en el País Vasco, el 76%.

Cuando se trata de hablar de formación para la empleabilidad, los empresarios asturianos son de los más pesimistas. Solo en Aragón tienen menos confianza aún en la Universidad. Los más satisfechos con la formación son los de Navarra.

Son algunos de los datos de la encuesta 'Quién te va a contratar, quién no, y por qué', del Foro Educa 2020, que ha realizado 24.300 entrevistas a universitarios, alumnos de Bachillerato y FP y empresarios. El Foro, liderado por Fernando Jáuregui, lleva siete años elaborando encuestas para conocer las expectativas laborales y profesionales de los jóvenes.

La mayoría de los jóvenes carece de suficiente información para saber qué estudiar

Fade no ha participado directamente en dicho informe, pero podría corroborar punto por punto sus conclusiones. Porque la patronal asturiana presentó el mes pasado su documento 'Sin empresas no hay paraíso', donde lo dejan también muy claro. «La desconexión entre los centros productivos y los centros educativos no es una cuestión que afecte solamente a la FP, es un asunto que lleva poniéndose de manifiesto desde hace años. La formación básicamente orientada a conocimientos que existe en la Universidad impide que al finalizar sus estudios los universitarios puedan estar en disposición de llegar a las empresas con la capacidad y habilidades necesarias para el desarrollo de su puesto de trabajo».

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe.

Idiomas

Los jóvenes más viajeros, pero los peores en inglés

En general, los estudiantes españoles tienen menos experiencias en el exterior que la media europea. Pero, si se compara por comunidades, Asturias sale ganando. El 43,3% ha experimentado una residencia en el extranjero, porcentaje que solo igualan País Vasco y Cantabria y queda lejos del 28% de Canaria. Más de la mitad viajó para realizar un curso de perfeccionamiento de la lengua y casi un 40% ha hecho un Erasmus. Solo un 10% viajó para desarrollar un proyecto profesional.

Pese a ser viajeros, no somos buenos con el inglés. Solo el 53% de los universitarios asturianos asegura tener un nivel medio y alto de inglés. Muy lejos del 79% de los madrileños o el 74% de los catalanes. De hecho, somos los últimos del ranking. Desde Fade se ha puesto el acento también en esta cuestión.

Elección de estudios

Salud, Economía y Ciencias Sociales, las preferidas

«Las carreras STEM son las más demandadas por las empresas y las que tienen mejores salidas profesionales pero ¿son las que quieren estudiar nuestros jóvenes? Después de haber preguntado a 21.800 de 16 a 23 años, podemos asegurar que no». En el caso de Asturias, la primera opción de los estudiantes es la rama de la Salud; la segunda, Actividad Física y del Deporte y la tercera, Psicología. La cuestión es que, en general, «hay grandes diferencias entre lo que demanda el mercado y lo que quieren nuestros jóvenes. Incluso en las perspectivas laborales. 6,5 sobre 10 de los que estudian una ingeniería y arquitectura piensan desarrollar su carrera en el extranjero, cuando es precisamente la especialidad más demandada en nuestro país. También los profesionales de la salud se entienden como necesarios en un país en el que la pirámide poblacional está cada vez más invertida».

Empleabilidad

La necesaria Formación Profesional

«La Formación Profesional, correctamente entendida y aplicada, será la solución a los problemas de desempleo de más de la mitad de los jóvenes españoles en edades comprendidas entre los 18 y los 24 años», según el estudio. En Asturias, los últimos datos dicen que más del 60% de los alumnos de FP trabajan a los seis meses de haber finalizado los estudios y que en el caso de los ciclos industriales la inserción laboral sube por encima del 90%.

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, ya ha advertido de que «cada día son más los sectores que tienen problemas para conseguir mano de obra especializada y profesional». Por eso, desde Fade se reclaman varias cuestiones. Por un lado, la potenciación de la FP y, en concreto, de la FP Dual. Pero también de la Universidad Dual, que a su juicio «debe ser uno de los hitos en los que avanzar». La patronal asturiana ha resumido todas estas cuestiones, de hecho, en un vídeo que está moviendo en las redes sociales, bajo el hastag #sinempresasnohayparaiso, y en el que pone de manifiesto que el 30% de los jóvenes de la región están parados, mientras que todos los sectores de la industria necesitan empleados, reclaman recuperar el prestigio de la FP y una consejería que agrupe todas estas cuestiones.

El 86% de los empresarios asturianos, según este estudio, lamenta que el déficit formativo de los jóvenes les obliga a invertir tiempo y dinero en la formación de su trabajadores. Además, solo el 40% consideran que la Universidad ofrece una formación suficiente a los estudiantes. Así las cosas, no es de extrañar que casi el 36% de quienes estudian Bachillerato quieran dedicarse en el futuro al sector público.

Sector público y extranjero

La importante toma de decisión sobre el futuro

El 45% de los jóvenes asturianos creen que no tienen información útil y suficiente que les ayude a tomar la decisión sobre qué hacer tras acabar los estudios. En general, la mayoría habla con su madre, padre, amigos y conocidos y consulta en internet. Por otro lado, el 77% de los estudiantes asturianos solo estudian, mientras que el 23% restante compagina la formación con el empleo. La comunidad en la que más combinan ambas cosas es Cantabria.

Si se trata de emprender, los jóvenes de la región creen que podrán hacerlo en industria y construcción, comercio e ingeniería. Los que optan por este camino lo hacen por «tener un trabajo seguro» y «hacer realidad un sueño profesional».

Optimistas y pesimistas

El empleo soñado les espera fuera de España

La encuesta determina que los empresarios son (o al menos eran en el momento en que se realizó el cuestionario, el año pasado) ligeramente optimistas sobre la evolución económica y las posibles contrataciones.

En cambio, los jóvenes no lo ven tan claro. Pese a que el 61% cree que su formación le prepara para el mercado laboral y que el 59% considera que va a encontrar trabajo en la profesión que ha elegido, el 55% considera que el empleo soñado le espera fuera de España. El 30% confía en trabajar en una multinacional y el 35% en el sector público. Si de diferencia entre el tipo de formación hablamos, son más optimistas los estudiantes de Formación Profesional que los de Bachillerato. Llama la atención que hay un 24% convencido de que su futuro trabajo aún no existe, ya que se trata de algo novedoso.