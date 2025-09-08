Carmen Alonso: «Este camino nació de mi cabezonería y al fuerza de mi hijo»

Miriam Suártez Oviedo Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:48 Comenta Compartir

Otra de las grandes ovaciones de la tarde fue para Carmen Alonso, fundadora de la Fundación Alpe Acondroplasia: «Este es uno de los mayores honores de mi vida. Siento el abrazo del lugar que me vio nacer, crecer y soñar. Llevar Asturias en el corazón siempe ha sido un orgullo, pero ese orgullo se multiplica al sentir que este reconocimiento también abraza todo el camino recorrido con la Fundación».

Un abrazo de 25 años, que son los que cumple Alpe, asociación que ofrece acompañamiento a más de 4.000 personas y es ya un referente a nivel a nacional. «Este camino nació de mi cabezonería y de la fuerza de mi hijo Yago. Él nunca ha sería el enanito de circo, como lo definieron en el diagnóstico. Él sería Yago, con dignidad, con derechos, con un mundo sin barreras ni prejuicios», explicó, transmitiendo su emoción a todos los presentes.

En ese camino, «poco a poco se sumaron personas valiosas, que hoy dan vida a la Fundación. Los primeros pasos fueron cortos, como los de nuestros hijos, pero firmes. Cada no que escuchabas se transformó en fuerza colectiva para seguir». Hasta que, tal como contó Carmen Alonso, que se desenvolvió en lengua asturiana y un marcado acento del Caudal, «conseguimos hacer de nuestro sueño una causa que hoy une a familias y profesionales de todo el mundo».

Esa causa, que la hace merecedora de ser Hija Predilecta de Asturias, busca que «la dignidad y los derechos de todas las personas sean respectados». Y, en su corazón, «hoy habitan todas las familias que no se rinden, que nos enseñan a mirar con ojos limpias. Pero también habita otra mirada, la que conoce el dolor, la que carga cicatrices, auqnue sigue buscando justicia».

Esas dos miradas, «la que sueña y la que recuerda», caminan juntas en la actualidad, y transitaban ayer por el escenario del Auditorio Príncipe Felipe entre aplausos y admiración por la lucha de toda una vida. La suya y la de su hijo Yago. La lucha de tantos hijos y tantas madres y padres afectados por acondroplasia.

«Gracias a cada persona que se sumó a este sueño, por creer en él, por estar, por caminar a mi lado. Este reconocimiento es más vuestro que mío», agradeció Carmen Alonso en la recta final de su discurso. «Si aprendemos a mirar como nuestros hijos, no habrá quien nos detenga. Asturias, asturianos, sigamos semando esperanza, sigamos transformando realidades», concluyó.