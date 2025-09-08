El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Alonso agradece la distinción con la mano en el corazón. P. Nosti
Medallas de Asturias

Carmen Alonso: «Este camino nació de mi cabezonería y al fuerza de mi hijo»

La fundadora de Alpe Acondroplasia insta a los asturianos a «seguir semando esperanza y seguir transformando realidades»

Miriam Suártez

Oviedo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:48

Otra de las grandes ovaciones de la tarde fue para Carmen Alonso, fundadora de la Fundación Alpe Acondroplasia: «Este es uno de los mayores honores de mi vida. Siento el abrazo del lugar que me vio nacer, crecer y soñar. Llevar Asturias en el corazón siempe ha sido un orgullo, pero ese orgullo se multiplica al sentir que este reconocimiento también abraza todo el camino recorrido con la Fundación».

Un abrazo de 25 años, que son los que cumple Alpe, asociación que ofrece acompañamiento a más de 4.000 personas y es ya un referente a nivel a nacional. «Este camino nació de mi cabezonería y de la fuerza de mi hijo Yago. Él nunca ha sería el enanito de circo, como lo definieron en el diagnóstico. Él sería Yago, con dignidad, con derechos, con un mundo sin barreras ni prejuicios», explicó, transmitiendo su emoción a todos los presentes.

En ese camino, «poco a poco se sumaron personas valiosas, que hoy dan vida a la Fundación. Los primeros pasos fueron cortos, como los de nuestros hijos, pero firmes. Cada no que escuchabas se transformó en fuerza colectiva para seguir». Hasta que, tal como contó Carmen Alonso, que se desenvolvió en lengua asturiana y un marcado acento del Caudal, «conseguimos hacer de nuestro sueño una causa que hoy une a familias y profesionales de todo el mundo».

Esa causa, que la hace merecedora de ser Hija Predilecta de Asturias, busca que «la dignidad y los derechos de todas las personas sean respectados». Y, en su corazón, «hoy habitan todas las familias que no se rinden, que nos enseñan a mirar con ojos limpias. Pero también habita otra mirada, la que conoce el dolor, la que carga cicatrices, auqnue sigue buscando justicia».

Esas dos miradas, «la que sueña y la que recuerda», caminan juntas en la actualidad, y transitaban ayer por el escenario del Auditorio Príncipe Felipe entre aplausos y admiración por la lucha de toda una vida. La suya y la de su hijo Yago. La lucha de tantos hijos y tantas madres y padres afectados por acondroplasia.

«Gracias a cada persona que se sumó a este sueño, por creer en él, por estar, por caminar a mi lado. Este reconocimiento es más vuestro que mío», agradeció Carmen Alonso en la recta final de su discurso. «Si aprendemos a mirar como nuestros hijos, no habrá quien nos detenga. Asturias, asturianos, sigamos semando esperanza, sigamos transformando realidades», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  2. 2 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  3. 3

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  6. 6 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  7. 7

    Sonia García de la Cruz, jefa de la UDEV de la Comisaría de Gijón: «Investigar sin empatía es imposible y además es útil como herramienta»
  8. 8 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  9. 9 Emoción y reivindicación en la entrega de las Medallas de Asturias 2025
  10. 10

    Mónica Oviedo, presidenta de COCEMFE Asturia: la abogada tenaz de las personas con discapacidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carmen Alonso: «Este camino nació de mi cabezonería y al fuerza de mi hijo»

Carmen Alonso: «Este camino nació de mi cabezonería y al fuerza de mi hijo»