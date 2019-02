«Queremos captar alumnos de todas partes del mundo» Carmen Benavides, en el despacho del decanato. / PABLO LORENZANA Carmen Benavides - Decana de la Facultad de Economía y Empresa «Necesitamos una cátedra de empresa que financie nuestra acreditación internacional. Un sello de calidad que dará prestigio a toda la Universidad» LAURA MAYORDOMO Lunes, 25 febrero 2019, 15:41

«Me siento orgullosa de mi facultad». Carmen Benavides, criada en León, volvió a Oviedo, la ciudad en la que «me nacieron» en 1963, para estudiar en la Facultad de Economía y Empresa, de la que es decana desde hace apenas dos meses. Alumna de la promoción 1979-1984, es la segunda mujer que llega al decanato -con la anterior, Ana Isabel Fernández, ocupó un vicedecanato- y lo hace cargada de proyectos. La suya fue la única candidatura que se presentó para relevar a Julio Tascón.

-En el pasado ya asumió importantes cargos, entre ellos el vicerrectorado de Relaciones Internacionales. ¿Lleva la gestión en el ADN?

-Sí, me gusta gestionar, trabajar en equipo. Soy licenciada en Ciencias Económicas y doctora en Economía y cuando te dedicas a la docencia y la investigación siempre te queda esa cosa de 'qué hubiera sido de mí si me hubiera dedicado a la empresa'.

«Nos gustaría conseguir la adscripción del doble grado de ADE y Derecho, para unificar su gestión»

-En su equipo hay mayoría de mujeres: en la secretaría y en tres de los cinco vicedecanos. ¿Casualidad?

-Casualidad. Intenté buscar un equipo de personas con alta capacidad de gestión, con empatía, las personas que creía idóneas para el cargo. Coincidió que somos muchas mujeres. Vamos con los tiempos.

-¿Llegan con nuevos proyectos?

-Muchos, aunque nunca son demasiados. Además, estamos teniendo muy buena acogida. Hay muchas empresas que ya nos están llamando y eso anima mucho.

-¿Les llaman para qué?

-Quieren colaborar, apoyarnos en muchísimos aspectos, que nuestros alumnos realicen prácticas, que seleccionemos estudiantes de determinadas características para sus empresas...

-Hábleme de esos proyectos. ¿Qué es lo más urgente?

-La necesidad de una cátedra de empresa que financie nuestra acreditación internacional. Esa empresa tendría un trato privilegiado desde la facultad. Estamos haciendo una especie de pliego de condiciones, con lo que podemos ofrecerles a cambio de esa financiación, pero todavía estamos en tratos con alguna empresa.

-¿De qué cantidad hablamos?

-Entre 15.000 a 20.000 euros al año.

-La facultad lleva años trabajando para conseguir esa acreditación. ¿En qué punto está ese proceso?

-Los anteriores equipos decanales han realizado verdaderos esfuerzos para lograrla. Hemos pasado dos informes. Nos queda un tercero y la auditoría final. Tenemos el apoyo del vicerrectorado de Calidad y Acción Transversal, que financia con 11.000 euros todas las tasas, pero necesitamos financiación adicional. Es muy importante, porque la propia agencia evalúa que la tengamos.

-¿Es el presupuesto el talón de Aquiles de este centro?

-Y de todos. Y de los departamentos. Y de la propia Universidad. La cuestión es que queremos una universidad fuerte, potente y dinámica, pero a la hora de la verdad tenemos un serio problema de financiación. Necesitamos un apoyo económico fuerte.

-Volviendo a la acreditación, ¿cuándo prevén conseguirla?

-Tenemos que conseguirla en estos cuatro años. Ese es el objetivo.

-¿Qué supondrá para la facultad?

-Estar en el nivel máximo de solvencia, relevancia y prestigio de las facultades de Economía y Empresa de todo el mundo. El hecho de estar acreditados supondrá que podamos atraer muchísimos más estudiantes de otras universidades con prestigio. La acreditación es un sello de calidad y al acreditar a esta facultad se acredita a toda la Universidad de Oviedo. En España solo la tiene la Universidad Carlos III de Madrid.

-¿Más proyectos encima de la mesa?

-Aspiramos a lograr la adscripción del doble grado de ADE y Derecho. De momento está en las dos facultades. Cada dos años lo gestiona un centro, pero se tendrá que adscribir a uno de los dos. Y a nosotros nos gustaría gestionarlo definitivamente.

-¿Y a la facultad de Derecho no?

-Pues no lo he hablado aún con el decano. No lo sé.

-¿Hay mucho emprendedor en estas aulas o predomina el perfil de aspirante a un puesto en la administración pública?

-En esta facultad tenemos cuatro grados y el abanico es tan grande que hay de todo. Habrá quien quiera ser inspector de Hacienda o estar en las instituciones y quien quiera crear su propia empresa. Hay ideas, lo vemos con los trabajos de fin de grado, y queremos potenciarlas, favorecer el emprendimiento. Son carreras con tantas actividades posibles, y tan atractivas, que no me extraña que haya una demanda fuerte. Eso sí, aprovecho para recordar que los idiomas son importantísimos. Es imprescindible tener un segundo idioma. Y fuerte.

-¿En qué niveles de empleabilidad se manejan los egresados?

-Es elevado. Y tenemos varios ejemplos de exalumnos brillantes que ocupan puestos destacados. Sin ir más lejos, José Manuel Campa, al que acaban de nombrar presidente de la Autoridad Bancaria Europea. Queremos aprovechar ese capital humano, traer como conferenciantes a esos exalumnos con una relevancia profesional para motivar a los estudiantes.

-Hablaba el rector esta semana de la necesidad de universalizar los grados bilingües. ¿Cómo está resultando la experiencia en esta facultad?

-Tenemos tres grados bilingües. El de Dirección y Administración de Empresas y el de Economía, ambos de primer nivel, y el de Contabilidad y Finanzas, de segundo nivel, con lo que los alumnos tienen que obligatoriamente irse de Erasmus para cubrir todos los créditos. Tienen una gran acogida y creo que funcionan muy bien. Suponen un valor añadido para el alumnado. Además tienen otra ventaja, que es la atracción de alumnos. Vienen muchos Erasmus a cursar los grados bilingües que, de otra forma, a lo mejor no vendrían.

-En cuanto a movilidad de estudiantes, ¿en qué cifras se manejan?

-Este curso recibimos 73 alumnos Erasmus y enviamos fuera a 91. Pero para el próximo serán 145 alumnos nuestros los que se irán a un total de diecinueve estados de la Unión Europea. Mediante convenios con otras universidades, este año recibimos 26 alumnos y enviamos diez.

-¿Y los másteres?

-Tenemos que buscar mercados si queremos que nuestros másteres tengan más estudiantes. Aspiramos a captar alumnos de todas partes del mundo. Tenemos nicho de mercado por ejemplo en América Latina, entre los hijos o más bien nietos de los asturianos emigrados, incluso en países asiáticos. Me gustaría ser la facultad con más estudiantes extranjeros de la Universidad de Oviedo.

-Hay un problema generalizado: el envejecimiento de las plantillas. ¿Aquí ya han saltado las alarmas?

-Fuimos una facultad muy joven con profesores jóvenes, pero empezamos a ser mayores y sí, ya empiezan a saltar las alarmas. Hay que renovar plantillas porque andamos entre los 45 y los 65 años. Estamos a tiempo de ir nutriendo los departamentos con gente joven.