El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Comisión de valoración. LVA

Antroxu de Avilés 2026

'Los Peluqueros Antroxaos' son los nuevos Reyes del Goxu y la Faba

'Los Peluqueros Antroxaos' explican que su propuesta «guarda un secreto en cada esquina, y cada nube de polvo parece brillar con el colorido de Las Mil y una Noches»

R. D.

AVILÉS.

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:04

Comenta

El colectivo denominado 'Los Peluqueros Antroxaos' es el nuevo Rey del Goxu y la Faba del Antroxu de Avilés 2026. La comisión encargada de ... valorar las candidaturas presentadas, dos en esta ocasión, se decantó por la integrada por Agustín Hernández, Víctor Iglesias, Ana María Viqueira, Sandra Verde y María Gardenia García y su propuesta de 'Las Mil y un Antroxu, un viaje por el desierto'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  6. 6 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  9. 9

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  10. 10 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Los Peluqueros Antroxaos' son los nuevos Reyes del Goxu y la Faba

&#039;Los Peluqueros Antroxaos&#039; son los nuevos Reyes del Goxu y la Faba