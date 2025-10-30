'Los Peluqueros Antroxaos' son los nuevos Reyes del Goxu y la Faba

El colectivo denominado 'Los Peluqueros Antroxaos' es el nuevo Rey del Goxu y la Faba del Antroxu de Avilés 2026. La comisión encargada de ... valorar las candidaturas presentadas, dos en esta ocasión, se decantó por la integrada por Agustín Hernández, Víctor Iglesias, Ana María Viqueira, Sandra Verde y María Gardenia García y su propuesta de 'Las Mil y un Antroxu, un viaje por el desierto'.

Con esta temática quieren «invitar a recorrer un mundo mágico donde la fantasía oriental y la tradición se encuentran». Se trata de una temática que parte de un Avilés «lleno de dunas doradas iluminadas por un sol resplandeciente que brilla con la fuerza del carnaval, con personajes como genios traviesos, sultanes risueños, ladrones ingeniosos y odaliscas bailarinas, todos ellos llenos de alegría y humor».

'Los Peluqueros Antroxaos' explican que su propuesta «guarda un secreto en cada esquina, y cada nube de polvo parece brillar con el colorido de Las Mil y una Noches. Pero lo que hace único a este Antroxu 2026 es lo exótico y lo divertido: lámparas de las que salen genios que se convierten en protagonistas inesperados, monedas de oro que aparecen donde menos lo esperas, y el humor y la folixa, que se despliegan con fuerza en cada paso».

La comisión de valoración, presidida por la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, ha contado con un funcionario del servicio como secretario y cinco vocales: dos representantes de las peñas del Descenso elegidos por sorteo público y tres profesionales vinculados al Antroxu: la directora del colegio público Palacio Valdés, el ganador de Chigres Antroxaos 2025 (Los Fogones de Dani) y el portavoz del Consejo de Reyes.

Como colectivo ganador, 'Los Peluqueros Antroxaos' recibirá una ayuda de 1.500 euros y asumirá la representación oficial del Antroxu 2026, lo que incluye pronunciar el discurso de coronación, previsto para el viernes 13 de febrero, y la participación en todos los actos del programa festivo.