«Carnaval es todo el año, yo soy Mercury todos los días»

El grupo Remember Queen animará esta noche con su espectáculo musical en homenaje a la banda británica de rock Piero Venery Cantante de Remember Queen

El grupo Remember Queen lleva más de diez años rindiendo homenaje a la mítica banda británica con su espectáculo. En la piel y el papel de Freddie Mercury se mete cada día el italiano Piero Venery. Está considerado uno de los mejores imitadores del cantante, un halago que lleva por bandera en cada ciudad o país que visita con su tour. Él será el encargado de animar el antroxu avilesino hoy desde las 23 horas en la plaza de España.

-¿Preparado para el antroxu de Avilés?

-Yo siempre estoy preparado porque para mí carnaval es todo el año. Yo soy Freddie Mercury todos los días, lo soy siempre, tanto dentro como fuera de los escenarios. Ya casi puedo decir que soy él.

-¿Qué es lo que más le gusta de encarnar cada día a Mercury?

-Me gusta exprimir la energía que él tenía. Dar vida al espectáculo como si fuéramos Queen. Para mi no es solo un papel porque lo vivo muy en serio. Yo quiero a Freddie Mercury, era mi ídolo de pequeño y cuando me transformo en él encima del escenario lo vivo totalmente.

-Llevan más de diez años con el espectáculo, ¿qué tiene Queen que nunca pasa de moda?

-No puede pasar de moda porque Queen es un gran grupo, su música es inmortal. El espectáculo sobrevive porque gusta, porque la música de Queen sigue gustando a muchas generaciones.

-¿El éxito de la película 'Bohemian Rhapsody' ha influido en su gira?

-La película ha sido un éxito y eso ha hecho que cambie el público que viene a vernos. Teníamos mucho éxito, pero 'Bohemian Rhapsody' ha traído mucho público joven a nuestro espectáculo, quizás antes venía gente de más edad. Aunque lo importante es que la música llegue a todos los públicos.

-¿Qué tienen preparado para el concierto de esta noche?

-Un repertorio comercial, pero que incluye también canciones poco conocidas y que queremos que lleguen a la gente. Es un montaje que se asemeja a un musical, por ejemplo yo en dos horas me cambio de ropa unas quince veces. Lo hago para que el público vea una muestra de todo el vestuario que Mercury llevaba en sus conciertos. Digo que se asemeja a un musical porque intercalo las canciones con explicaciones a la gente sobre la biografía de Freddie y también de su banda.