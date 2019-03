Más ritmo que disfraces en la primera cita de 'Una tarde de bailes' Mucho público siguió el baile de las parejas disfrazadas. / MARIETA El público responde a una de las novedades de este año con la que disfrutaron los aficionados a los bailes de salón F. DEL BUSTO Lunes, 4 marzo 2019, 07:17

'Una tarde de bailes' debutaba ayer en el programa del antroxu con una propuesta dirigida a los aficionados a los bailes de salón que convenció y gustó, tanto al público que acudía a la plaza de España como a quienes salían a bailar al cuadrado reservado y donde Alfredo Sánchez invitaba a los participantes a entrar y demostrar su pericia en diferentes estilos: cumbia, merengue, pasodoble, tango...

Sólo había que conocer los pasos y disfrutar con ellos. La primera ronda comenzó con nueve parejas en la pista y luego fueron subiendo. Después de una hora, se veía a más de veinte evolucionando con los diferentes estilos.

Aunque la mayor parte de ellos iban sin antroxar. No era lo sustantivo, lo fundamental era bailar y disfrutar. Los 'antroxos' se veían por toda la calle, tanto en los pequeños como en los mayores y familias enteras que no dudaban en acercarse a las murgas que animaban el centro de Avilés. Con una ayuda como la prestada por el tiempo, no extrañaba la animación que se notaba en la ciudad durante toda la tarde.