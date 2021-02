La Sardina enlatada del Antroxu de Gijón: «¡Ponéi bien la mascarilla y cargái bien les piles pal añu que vien!» «Estaremos enlataos y confitaos, pero solos no», remarca 'Sardi', que anima a los gijoneses a enviarle fotos disfrazados | Divertia y Otea han puesto en marcha una web para pedir menú de Antroxu a domicilio 'Sardi', en su casa de Gijón / Divertia EUGENIA GARCÍA Jueves, 11 febrero 2021, 12:50

«Enlatada y confitada», pero vestida de gala y con mascarilla quirúrgica, la Sardina del Antroxu gijonés, 'Sardi' para los amigos, lanzó este jueves su primer mensaje a los gijoneses. «Ay, que salí del mar pa celebrar el Antroxu y ¡madre de la mar salada, menudo lío me encontré! Que este año no se puede celebrar el Antroxu en la calle, que hay un virus... Bueno, qué gana de xuntanos pa festejar», dijo desde su residencia en Gijón, un «apartamentín muy guapu» que le prestaron para pasar la cuarentena y desde el que, a pesar de todo, va a celebrar el Antroxu. «Esto nun ye l'Antroxu de Xixón, ya lo diz el cartelín, y nun ye lo mismu... Pero nun pasa nada, celebrámoslu online, dende casa, que se ta muy bien y muy a gustín».

Precisamente se acordó de Agustín (Alberto Rodríguez), el presentador que todos los años ameniza el concurso de charangas en el Teatro Jovellanos y que este Antroxu tan diferente también estará presente, como la Sardina, a través de las redes sociales como Instagram (@sardinantroxu2021) y Facebook @sardinatroxu xixon. Tanto en redes como en la web de Festejos, los gijoneses pueden ver contenido relacionado con el Antroxu: el vídeo de la Sardina, una galería de fotos de su 'enlatamiento' domiciliario, así como otras galerías relacionadas con el carnaval de Gijón y Asturias, entre las que destaca una selección de imágenes del archivo del Muséu del Pueblu d'Asturies que se remonta a 1900.

'Sardi' mandó un saludo a toda la familia antroxa: «Un beso salao a todos los que desfilan, a los neños que se disfrazan, a todas las familias… y cómo no a Les Comadres, a esa tertulia de la que no me olvido. Amigues del alma, muyeres de Xixón…».La Sardina participará esta tarde en el encuentro virtual con la tertulia feminista Les Comadres.

También recordó que este año hay grupos nuevos de charangas -Los Mazcaraos y La Última y Marchamos- y vuelven Los Cruzaos de Ceares. Las charangas también tendrán protagonismo en este 'Antroxu virtual': cada una de ellas ha grabado un vídeo para la ocasión y también participarán en diferentes 'directos' con la Sardina a través de las redes sociales.

«¡Cargái bien les piles pa celebrarlo el doble el añu que viene!», animó. «Desde casina haremos directos y podréis dejarme mensajes. ¡Ay, porfa!, dadme muchos likes y dejaime mensajes, sugerencias, fotos desde casa con toda la familia antroxada…¡Pero solo los convivientes! Nun incumpláis les normes, ya tendremos tiempo de folixa más adelante», remarcó la Sardina. «Ponéi bien la mascarilla, asina como yo. Y entre todos nos hacemos compañía. Estaremos enlataos y confitaos, ¡pero solos no!».

Al igual que en años anteriores Divertia ha planteado, junto a OTEA, la promoción de los tradicionales Menús de Antroxu (https://otea.es/menu-antroxu-en-casa/ ), en este caso para recoger en los locales de hostelería o para pedir a domicilio. La propia Sardina pedirá un menú de Antroxu a su residencia y ofrecerá algunas recetas del citado menú en sus redes sociales.