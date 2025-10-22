Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos Las subvenciones cubrirán el coste de la matrícula, las clases teóricas y prácticas, las tasas y el informe de actitud psicofísica

B. López Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:51

Nuevas ayudas en Asturias para financiar el acceso al carné de conducir a personas desempleadas. Dotada con 150.000 euros, la nueva línea de ayudas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo pretende mejorar la empleabilidad de colectivos con especiales dificultades de incorporación al mercado laboral, facilitando su incorporación a sectores con alta demanda de personal, como el transporte de viajeros y mercancías.

La convocatoria se publica hoy en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y el plazo para presentar solicitudes comenzará este jueves. Las personas interesadas dispondrán de quince días hábiles para tramitar su solicitud.

¿Quiénes pueden optar a la ayuda?

Podrán optar a estas ayudas las mujeres desempleadas mayores de 30 años, los hombres desempleados mayores de 45 y las personas paradas de larga duración (más de 12 meses en situación de desempleo) que tengan entre 30 y 45 años. La subvención cubrirá los gastos derivados de la matrícula en autoescuelas autorizadas, las clases teóricas y prácticas, el informe de aptitud psicofísica y las tasas correspondientes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las ayudas están destinadas a la obtención de permisos de conducción de tres categorías:

-Clase B (vehículos ligeros): B, B+E → 300 euros.

-Clase C (camiones): C, C1, C+E, C1+E → 650 euros.

-Clase D (autobuses): D, D1, D+E, D1+E → 1.300 euros.

La directora general de Empleo y Asuntos Laborales, Judit Flórez, ha señalado que esta medida busca facilitar el acceso al empleo de personas con mayores dificultades, al tiempo que trata de dar respuesta a las necesidades del sector del transporte, que reclama soluciones ante la falta de personal cualificado. «Esta convocatoria intenta corregir el déficit de profesionales en el transporte, un sector en el que se detectan continuamente vacantes laborales», ha explicado.