La carrera de obstáculos del Ingreso Mínimo Vital

Hemos pedido que los beneficiarios del salario social pasen a percibir de forma automática también el ingreso mínimo vital y no tengan que llevar a cabo gestión alguna, sino que se realice de forma automática y sencilla, y que se reduzcan al máximo los tiempos de espera. Para nosotros, es fundamental evitar que la burocracia agrave la vulnerabilidad social y económica en la que se encuentran estas personas». El 20 de abril de 2020, la sintonía entre los gobiernos central y asturiano era total. Las declaraciones corresponden a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, tras concluir la reunión, telemática debido a las restricciones de la covid, que acaba de mantener con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Una cita en la que también estuvo la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez, y que sirvió para sentar las bases de la mayor propuesta social del Ejecutivo de Pedro Sánchez: el ingreso mínimo vital. Después de muchas batallas legales, de discrepancias sobre los requisitos para percibir esta ayuda, que llega a quien no cuenta con recursos suficientes para subsistir, y de discusiones sobre las cuantías, el Gobierno central aprobó en junio esta prestación que oscila entre los 470 euros, para el caso de personas que viven solas, y los 1.138 para familias de cinco o más personas.

Millones que Bienestar recortó de la partida de salario social al entender que 9 000 beneficiarios de esa paga pasarían a cobrar desde junio de 2020 el ingreso mínimo vital.

En ese momento, todo parecía ir bien. El Principado anunció que 9.000 de los 21.100 asturianos que en junio cobraban el salario social pasarían a percibir el ingreso mínimo vital. Un proceso que supondría un recorte en la partida regional para la prestación de 34,5 millones. En los presupuestos regionales 2021, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar consolidó ese recorte. La cuantía para el salario social quedó en 82,2 millones de euros. Los 34,5 millones restantes se asignaron al plan de choque para acabar con la espera de la Ley de la Dependencia.

Cambio de las reglas de juego

Unas cuentas que resultaron ser las de la lechera. Porque, en septiembre ya comenzaron los primeros problemas. En estricto cumplimiento del decreto del ingreso mínimo vital, el Principado envió los días 10 y 15 los expedientes de 9.000 perceptores del salario social, certificando que se trataba de «potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital» y dejando claro que su reconocimiento «sería con carácter retroactivo al 1 de junio».

Un colectivo, el de esas 9.000 personas, que no surgieron de la noche a la mañana. Ayuntamientos y entidades sociales colaboraron a hacer el traspaso de estos expedientes, al entender que los perceptores saldrían más beneficiados con la paga estatal. Porque la mayoría son casos pendientes de revisar, es decir, que están cobrando un salario social no ajustado a su realidad familiar actual. Y, no solo eso, sino que para las familias supone pasar de cobrar 777 euros al mes que, como máximo, cubre el salario social, a llegar a 1.138 al mes que prevé el ingreso mínimo vital.

Sin embargo, el 23 de septiembre, el Ministerio de Inclusión cambió de nuevo las reglas del juego y «modificó la disposición transitoria 1.10 en su totalidad», con lo que rechazó los expedientes enviados desde Asturias.

Aunque el Gobierno regional protestó, al entender que el cambio no podía afectar a los casos ya presentados de acuerdo a lo establecido en el decreto antes de modificar el «principio básico de legalidad y seguridad jurídica», el ministerio mantuvo que los cambios eran de estricto cumplimiento para los nuevos y los viejos expedientes.

Con esa obligación, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar revisó toda la documentación de nuevo y remitió, por segunda vez, los 9.000 expedientes, «con un certificado adaptado a la realidad del Principado». Lo hizo el 23 de diciembre. La respuesta del ministerio llegó el día 31: de nuevo rechazados.

Una negativa ministerial que continúa hoy y que deja al Principado con 21.758 nóminas de salario social cuando pensaba que, desde junio pasado, solo tendría que hacer frente a 12.600. Y que deja en el aire el presupuesto regional «más social de la historia».