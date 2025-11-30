El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un conductor pone cadenas a su vehículo en una vía secundaria de Asturias. Damián Arienza
Estado de las carreteras en Asturias

La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: restricciones en el Huerna y Pajares, cerrado a camiones

Se requieren cadenas para circular por los puertos de San Isidro, Leitariegos, Somiedo y Ventana

I. G.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:25

Comenta

Las inclemencias del otoño vuelven condicionar la circulación en las carreteras y altos de montaña de Asturias. De hecho, la nieve está afectando a la circulación en la autopista del Huerna (AP-66) y en cinco puertos, entre ellos, Pajares (N-630).

El Huerna se encuentra en nivel verde, una situación en la que los camiones y vehículos pesados tienen prohibido adelantar y los turismos deben extremar la prudencia.

Respecto a las carreteras de la red secundaria, el puerto de Pajares (N-630) está cerrado al paso de vehículos pesados y, de acuerdo a los datos sobre el estado de las carreteras del 112 Asturias, se requieren cadenas para circular por los puertos de San Isidro, Leitariegos, Somiedo y Ventana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene activo ningún aviso por nevadas en el Principado de Asturias para este domingo (la costa se sitúa hoy en torno a 1.000 - 1.200 metros), pero sí en el norte de la provincia de León, lo que puede condicionar la circulación tanto por el Huerna como por Pajares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  4. 4 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  5. 5 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»
  6. 6

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes
  7. 7

    «Mi hijo lleva meses sin dormir y necesita que le hagan pruebas»
  8. 8

    Sergio Helguera, pastelero de Gijón: «Estoy centrado en la reapertura, pero me veo en el futuro en un concurso nacional»
  9. 9 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  10. 10

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: restricciones en el Huerna y Pajares, cerrado a camiones

La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: restricciones en el Huerna y Pajares, cerrado a camiones