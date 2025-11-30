La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: restricciones en el Huerna y Pajares, cerrado a camiones

I. G. Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:25 | Actualizado 08:33h. Comenta Compartir

Las inclemencias del otoño vuelven condicionar la circulación en las carreteras y altos de montaña de Asturias. De hecho, la nieve está afectando a la circulación en la autopista del Huerna (AP-66) y en cinco puertos, entre ellos, Pajares (N-630).

El Huerna se encuentra en nivel verde, una situación en la que los camiones y vehículos pesados tienen prohibido adelantar y los turismos deben extremar la prudencia.

Respecto a las carreteras de la red secundaria, el puerto de Pajares (N-630) está cerrado al paso de vehículos pesados y, de acuerdo a los datos sobre el estado de las carreteras del 112 Asturias, se requieren cadenas para circular por los puertos de San Isidro, Leitariegos, Somiedo y Ventana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene activo ningún aviso por nevadas en el Principado de Asturias para este domingo (la costa se sitúa hoy en torno a 1.000 - 1.200 metros), pero sí en el norte de la provincia de León, lo que puede condicionar la circulación tanto por el Huerna como por Pajares.

📢❄️Activa la alerta por nevadas de @DGCyL en la provincia de León para el día 30/11.



➡️Desde las 00h hasta las 12h.

➡️En la zona de la Cordillera Cantábrica. pic.twitter.com/BfwCLvxT30 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 29, 2025