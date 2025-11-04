El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los operarios trabajan para solucionar el escape de agua. David Cabo

«Una cascada» de agua en la Junta obliga a interrumpir el pleno

El chorro comenzó a caer en la margen izquierda del hemiciclo, reservada para los diputados del PSOE, por lo que los parlamentarios tuvieron que ser trasladados a la Sala Constitución para continuar con la sesión de control

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

Una fuga de agua en el hemiciclo de la Junta General del Principado de Asturias obligó este martes a interrumpir temporalmente la sesión de control al Gobierno. El incidente se produjo cuando la diputada popular Cristina Vega se disponía a interpelar al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en materia de infraestructuras.

Momento en el que el agua comenzó a caer en el hemiciclo, para sorpresa de los diputados.

El agua comenzó a caer «como una cascada» desde el techo de la sala donde se celebran habitualmente los plenos, concretamente en la zona reservada para la bancada socialista, lo que llevó a la presidenta en funciones, Celia Fernández, a decretar un receso inicial para evaluar la situación. Ante la imposibilidad de continuar en el hemiciclo, se decretó otro receso de media hora y se trasladó a los diputados a la Sala Constitución, el antiguo salón de plenos, para reanudar el debate.

Poco después, la Junta General informaba de que la fuga en el hemiciclo se debía a la rotura de una de las bajantes pluviales del Palacio como consecuencia de las labores de revisión y mantenimiento que se llevan a cabo periódicamente en la sede parlamentaria. Concretamente, explican, el incidente se originó durante la realización de unos trabajos de mantenimiento programados para la revisión del sistema de bajantes, lo que generó una bolsa de agua en el falso techo del Hemiciclo y su posterior filtración.

El personal de mantenimiento de la Junta General, que actuó de inmediato para detener la entrada de agua y proceder a su posterior retirada, así como para evaluar los daños ocasionados, está llevando a cabo labores de limpieza y secado del Hemiciclo, además de una revisión para determinar las causas concretas del suceso y adoptar las medidas necesarias para evitar que vuelva a suceder.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  5. 5 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  6. 6

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  9. 9 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  10. 10

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Una cascada» de agua en la Junta obliga a interrumpir el pleno

«Una cascada» de agua en la Junta obliga a interrumpir el pleno