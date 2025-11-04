«Una cascada» de agua en la Junta obliga a interrumpir el pleno El chorro comenzó a caer en la margen izquierda del hemiciclo, reservada para los diputados del PSOE, por lo que los parlamentarios tuvieron que ser trasladados a la Sala Constitución para continuar con la sesión de control

Ana Moriyón Gijón Martes, 4 de noviembre 2025, 11:34 | Actualizado 11:56h.

Una fuga de agua en el hemiciclo de la Junta General del Principado de Asturias obligó este martes a interrumpir temporalmente la sesión de control al Gobierno. El incidente se produjo cuando la diputada popular Cristina Vega se disponía a interpelar al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en materia de infraestructuras.

Ampliar Momento en el que el agua comenzó a caer en el hemiciclo, para sorpresa de los diputados.

El agua comenzó a caer «como una cascada» desde el techo de la sala donde se celebran habitualmente los plenos, concretamente en la zona reservada para la bancada socialista, lo que llevó a la presidenta en funciones, Celia Fernández, a decretar un receso inicial para evaluar la situación. Ante la imposibilidad de continuar en el hemiciclo, se decretó otro receso de media hora y se trasladó a los diputados a la Sala Constitución, el antiguo salón de plenos, para reanudar el debate.

Poco después, la Junta General informaba de que la fuga en el hemiciclo se debía a la rotura de una de las bajantes pluviales del Palacio como consecuencia de las labores de revisión y mantenimiento que se llevan a cabo periódicamente en la sede parlamentaria. Concretamente, explican, el incidente se originó durante la realización de unos trabajos de mantenimiento programados para la revisión del sistema de bajantes, lo que generó una bolsa de agua en el falso techo del Hemiciclo y su posterior filtración.

El personal de mantenimiento de la Junta General, que actuó de inmediato para detener la entrada de agua y proceder a su posterior retirada, así como para evaluar los daños ocasionados, está llevando a cabo labores de limpieza y secado del Hemiciclo, además de una revisión para determinar las causas concretas del suceso y adoptar las medidas necesarias para evitar que vuelva a suceder.

