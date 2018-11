«Tenemos casos sin revisar desde 2014», critica el Colegio de Trabajo Social

«Las comunicaciones laborales están pendientes desde junio de 2016. Los expedientes de revisión ordinaria no preferentes, desde octubre de 2014». Belén Murillo, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA), no pone paños calientes al estado de tramitación del salario social en Asturias. «En estos momentos hemos visto un incremento de las valoraciones y se ha acelerado con los expedientes retrasados, pero es porque han movido al personal que gestionaba las pensiones no contributivas que, ahora, acumulan un año de retraso».

En su opinión, «es vestir a un santo para desvestir a otro», en una región en la que la carga que soportan los profesionales de Trabajo Social supera la media nacional. Tal y como adelantó EL COMERCIO, frente al ratio de 3.000 expedientes por cada trabajador social, en Asturias se llega a 11.000, como ocurre en Oviedo; a 10.895, en Gijón, y a 6.626 en Avilés.

La presidenta del COTSA, experta en servicios sociales municipales, apunta como grave «el retraso de dos años en las comunicaciones laborales», es decir, en las revisiones de salario social motivadas por algún cambio en la situación laboral del beneficiario. O bien encontró un trabajo temporal o, la mayoría, se quedó sin contrato.

«Son aquellos que no han tenido acceso a subsidio o prestación de desempleo tras el trabajo», precisa, ya que «el grupo de finalización de ayudas ya no lleva retraso», explica Murillo. El COTSA reveló que las personas que se daban de baja en el salario social tras lograr un empleo temporal tardaban un año en obtener de nuevo la paga tras concluir ese contrato.

Murillo se confiesa «muy decepcionada» con la gestión que se realiza del salario social. «Es poco transparente, se cambian los criterios o analizan las solicitudes haciendo interpretaciones de la norma diferente» a la que realizan los profesionales de los servicios sociales municipales. Del cambio adoptado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales «nos enteramos cuando las familias acuden a protestar». En su opinión, «es una falta de respeto tanto a las y los profesionales que tenemos la labor de informar como a los ciudadanos que tienen derecho a información fidedigna».