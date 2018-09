Los casos de violencia machista aumentan un 7% en un año con una asturiana en riesgo extremo Imagen de una de las últimas concentraciones en Gijón en defensa de un Pacto de Estado contra la Violencia Machista. / PALOMA UCHA La Federación de Mujeres Progresistas pone en marcha en Gijón talleres para tratar de frenar el número de casos y detectar el maltrato oculto a menores CHELO TUYA GIJÓN. Lunes, 17 septiembre 2018, 04:11

Un 7% más de casos de violencia machista en un año. Asturias ha sufrido un repunte de los ataques a mujeres a manos de sus parejas o ex en los últimos doce meses. No solo porque la región sume ya tres feminicidios. La gijonesa Paz Fernández Borrego, matada a golpes por Javier Ledo en febrero; la langreana Isabel Fuente, enferma de alzhéimer degollada por su marido, Luis Llaneza, que luego se suicidó; y Yésica Menéndez Fernández, vecina de La Caridad (concejo de El Franco) de 29 años, que fue apuñalada por su marido, Abdenego de Souza, de origen brasileño y que después se ahorcó, en la madrugada del pasado lunes. Dos niños, sus hijos, que pasarán a vivir con unos familiares en Avilés, quedaron huérfanos. Estaban dentro de la vivienda cuando se produjo el ataque. En lo que va de año se han registrado 34 casos de mujeres asesinados por su parejas o ex en todo el país. Y veinte niños se han quedado en situación de orfandad en España por esta causa.

La violencia machista se incrementa y así lo evidencian las cifras del sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género, conocido como VioGen. En él aparecen 1.265 asturianas que necesitan protección policial en menor o mayor grado. Una de ellas está en la situación más grave de las cuantificadas por el VioGen: en 'riesgo extremo' de ser atacada por su ex.

Así lo indica la última estadística actualizada del Ministerio del Interior, ya que de su Secretaría de Estado de Seguridad depende este servicio que ofrecen las Fuerzas de Seguridad del Estado. A 31 de julio una mujer en el Principado tenía siempre junto a ella a un efectivo policial, puede ser nacional, local o guardia civil, que evita que su agresor pueda llevar a cabo sus amenazas de muerte.

Esta asturiana es una de las trece mujeres que, en estos momentos, se encuentra en situación crítica. De hecho, es la única del norte de España, ya que los otros doce casos se reparten en Madrid (5), Andalucía (2) y Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia.

Además de este caso en situación más desesperada, otras seis asturianas están en 'riesgo alto', según el VioGen. El grupo de víctimas más numeroso, no obstante, es denominado 'riesgo no apreciado', que cuenta con 638 expedientes abiertos, según los últimos datos conocidos.

Terapia psicológica

Entre las acciones para frenar este tipo de violencia, la Federación Asturiana de Mujeres Progresistas ha decidido contratar los servicios de dos psicólogas para la puesta en marcha talleres y terapias. Según explicó la presidenta de la entidad, Blanca Aranda, «es un proyecto que viene financiado por la federación nacional». «Han seleccionado a dos profesionales para que, desde la Casa de Encuentro de las Mujeres, en Gijón, se ponga en marcha un proyecto de apoyo a las víctimas de violencia machista, así como a sus hijos e hijas», ahondó Aranda. Una de las profesionales que forma parte de esta iniciativa, Vanesa Fernández, se encarga «de los talleres con las personas adultas», mientras que otra, Blima García, aborda una tarea similar con los menores.

La iniciativa estará en marcha hasta el 31 de diciembre. «Es una experiencia pionera que, esperamos, pueda tener continuidad». Aunque, en principio, se desarrolla en Gijón, «está abierto a que los talleres puedan realizarse donde se pida».

El objetivo de estas actuaciones es «contribuir a la prevención de la violencia de género en menores» y, sobre todo, a «sensibilizar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo. Queremos llegar a la detección precoz de las situaciones de violencia», precisó Blanca Aranda.