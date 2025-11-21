La asociación de comerciantes Castricom retoma la Feria del Regalo del 19 al 21 de diciembre
La carpa instalada por el Ayuntamiento albergará varios puestos de todo tipo para fomentar las compras de Navidad en el comercio local
L. L. P.
PIEDRAS BLANCAS.
Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00
Castrillón ya se prepara para recibir la Navidad. Muestra de ello son las luces que llevan desde hace semanas instalándose en el concejo y ... a las que ahora, comienzan a sumarse otras actividades en las que la asociación de comerciantes y hosteleros Castricom ya se encuentran trabajando.
Pese a que poco se sabe aún del programa navideño de este año, la Plaza de Europa volverá a contar con atracciones y una carpa para que pequeños y mayores puedan disfrutar de las fiestas. La carpa no solo cogerá actividades infantiles, sino que además volverá a ser sede de la tercera edición de la Feria del Regalo, una iniciativa que el comercio local recupera tras dos años de ausencia. Los puestos se instalarán en la Carpa de la Navidad y abrirán al público los días 19, 20 y 21 de diciembre, en horario de 11 a 15 y de 17 a 21 horas.
La feria seguirá el curso de ediciones pasadas y busca ser un escaparate y una alternativa para que vecinos y visitantes compren sus regalos de Navidad en el comercio local.
La programación se completará con otros talleres y actividades promovidos desde Castricom así como la tradicional decoración en las puertas de los comercios. Desde la asociación se muestran agradecidos porque el Ayuntamiento haya asumido el coste de la iluminación navideña, lo que les permite un mayor margen económico para programar nuevas iniciativas que ayuden a dinamizar el comercio local.
El Ayuntamiento aprobó ayer la instalación de cuatro atracciones destinadas al público infantil en los alrededores de la carpa y próximamente anunciará la fecha oficial en el que las luces se enciendan para alumbrar, un año más la Navidad en el concejo.
