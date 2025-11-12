El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Asociación L'Alborecer entrega este mes su Flor del Agua y Gaita de Oro

La escritora María Esther García y el exdirector del Intercéltico de Lorient, Lisardo Lombardía son los premiados este año

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Piedras Blancas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

La Asociación Cultural L'Alborecer dio a conocer este martes sus galardones Flor del Agua y Gaita de Oro que anualmente otorga. El primero de ellos es para la escritora María Esther García «por su colaboración desinteresada con la asociación a lo largo de los últimos veinte años». El segundo galardón será para Lisardo Lombardía, exdirector del Festival Intercéltico de Lorient.

Lobardía recibirá la máxima distinción de la Banda de Gaites de Castrillón por su firme compromiso con la promoción de la música folk y tradicional asturiana tanto dentro como fuera de la región y por su papel como productor musical y fundador del sello Fonoastur.

La elección de ambos premiados fue ratificada en la asamblea extraordinariacelebrada el pasado 14 de octubre. La entrega de premios tendrá lugar el sábado 29 de diciembre en la parroquia Santa María Madre de la Iglesia de Piedras Blancas, a partir de las 20.30 horas.

