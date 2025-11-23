La Audiencia exonera a Vallina y Triguero en el caso Aldergarten

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Aldergarten contra las exalcaldesas de Castrillón, Ángela Vallina y Yasmina Triguero, ambas de ... Izquierda Unida, por no haber tramitado el estudio detalle presentado por la promotora para edificar en Salinas, en suelo dunar pero considerado urbano.

Confirma íntegramente el Auto de sobreseimiento de 26 de mayo de 2025, en el que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Avilés ya había declarado la «total inexistencia de ningún indicio de posible infracción penal en la actuación de las dos alcaldesas». Sobre este fallo de la Sección Tercera de la Audiencia, ya no cabe recurso alguno.

Los magistrados defienden que «los antecedente indagatorios valorados por el Instructor permiten fundamentar correctamente su deliberación» e insta a Aldergarten a «hallar cauce de solución en el orden administrativo o, en su caso, jurisdiccional contencioso-administrativo».

Izquierda Unida de Asturias ha valorado que el fallo «confirma que la actuación de las exalcaldesas en defensa del complejo dunar fue plenamente ajustada a derecho».

La querella, presentada por Aldergarten en enero de 2024, acusaba a Vallina y Triguero de los delitos de prevaricación y estafa por diversas resoluciones municipales dictadas entre 2012 y 2017. La empresa sostenía que dichas decisiones, «orientadas a la protección del entorno dunar frente a un proyecto de más de doscientas viviendas, constituían un engaño continuado que habría producido un perjuicio que cifraba en 26 millones de euros», recuerda la coalición.

Aldergarten había adquirido 30.000 metros cuadrados de suelo edificable dos décadas atrás, pero se le denegó la construcción. El gobierno entonces argumentaba que se había cumplido un convenio firmado en 2013, por el que se permutaba esta parcela inicial por otra junto al instituto de Salinas, que acabó también siendo declarada como no urbanizable. En esta situación, la promotora se veía perjudicada económicamente. Su plan de construir doscientas viviendas en la zona de El Espartal se vio impedido por las decisiones municipales que, según la Audiencia, no son punibles penalmente.

«Con esta decisión, la Justicia avala definitivamente la actuación institucional de las entonces alcaldesas en defensa del interés público y de un espacio natural de alto valor ambiental», defiende IU.