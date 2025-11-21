El Ayuntamiento de Castrillón da luz verde a la construcción de 44 viviendas en Raíces

Luz verde a la construcción de 44 nuevas viviendas en Raíces. El Ayuntamiento de Castrillón, en su Junta de Gobierno Local, autorizó ayer la ... concesión de la licencia de obra para la construcción de un edificio de seis alturas en la calle Antonio Machado del barrio castrillonense.

El proyecto, cuya modificación se presentó el pasado mes de septiembre, contempla la creación de dos locales y los accesos en la planta baja así como la creación de 44 viviendas distribuidas en otras cinco plantas. El plazo de ejecución es de 24 meses y para los trabajos será necesaria la instalación de una grúa torre.

El futuro bloque supone la construcción de viviendas exteriores con tres dormitorios, o dos en el caso de los áticos, cuyo precio puede llegar a los 220.000 euros. El Edificio Machado se presenta como una alternativa de primera o segunda vivienda para aquellas personas que quieran vivir cerca del mar, ya que Raíces cuenta con cercanía a la playa de Salinas.

El edificio cuenta además con garantías de eficiencia energética y el precio de las viviendas parte de los 97.000 euros, lo que ha hecho que varias personas se hayan mostrado interesadas en la promoción.

Con la concesión de la licencia, la promotora ya puede poner en marcha un proyecto que desde hace tiempo puede verse anunciado en la zona y en el que el Ayuntamiento confía que ayude a ampliar el parque de vivienda en el concejo.

La Junta de Gobierno autorizó además la construcción de una vivienda unifamiliar en Arancés.