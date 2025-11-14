Castrillón acogerá la marcha comarcal contra la violencia de género Será el día 22 en Piedras Blancas, mientras que la lectura del manifiesto del Consejo de la Mujer de Avilés será en la Plaza de España el 25N

Las concejalas de Igualdad de los concejos de la comarca colaboran en los actos del 25N.

A. L. J. AVILÉS. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Los concejos de la comarca vuelven a unir fuerzas como cada año para luchar contra las violencias machistas y el próximo sábado 22 de noviembre se celebrará la tradicional marcha comarcal, que este año discurrirá por Piedras Blancas con salida de la Plaza de Europa al mediodía y llegada al Valey Centro Cultural. Así lo decidieron ayer las concejalas de Igualdad de los diferentes ayuntamientos de la comarca. Además, la lectura del manifiesto del Consejo de la Mujer de Avilés tendrá lugar en el Plaza de España el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

A su vez las ediles de Igualdad han trabajado en una programación paralela para esta fecha tan señalada. Así, las charlas, los talleres de manualidades y especialmente el cine tendrán cabida en una semana de actividades.

En el caso de Avilés comenzarán el jueves 20 de noviembre en la Casa de Cultura de Avilés, a las 18 horas, donde se proyectará la película ‘Respirando bajo el agua’ y se organizará un cine forum en el que participarán Vanesa Fernández Cuetos, asesora jurídica del Centro Asesor de la Mujer y Yoanna Magdalena Benavente, coordinadora de la Red de Casas de Acogida.

El viernes 21 en la Casa de las Mujeres a las 18 horas tendrá lugar la conferencia ‘Cuando la violencia se disfraza de amor: cómo acompañar a nuestras hijas e hijos en relaciones sanas’, a cargo de María Sánchez, psicóloga y sexóloga. Se trata de una iniciativa del AMPA del instituto nº5 para propiciar un encuentro con familias.

El lunes 24, también en la Casa de las Mujeres pero esta vez a las 17 horas, se organizará un taller de escarapelas para preparar materiales de cara a la manifestación del día 25N en Avilés convocada por el colectivo Asturies Feminista.

Y también el día 25N en colaboración con Amnistía Internacional, se instalará un cementerio simbólico efímero en Las Meanas para representar y recordar a todas las víctimas que se cobró la violencia machista a lo largo de este año, y que permanecerá toda la jornada del martes 25 de noviembre.