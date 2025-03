Las asociaciones vecinales de Castrillón reclaman proyectos y celeridad en las ayudas

Lucía López Pérez Castrillón Martes, 25 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las asociaciones de vecinos de Castrillón no ven avances en sus reclamaciones para las parroquias y barrios del concejo y así lo han trasladado al Ayuntamiento en un manifiesto firmado por dieciséis entidades del tejido asociativo.

En el documento, remitido la semana pasada al Consistorio, se da cuenta de la paralización de proyectos y el retraso en la concesión de las ayudas, algo que desde las asociaciones atribuyen a la burocracia, que «tiene colapsado al Ayuntamiento». Entre las reclamaciones, no sólo se ponen de manifiesto las nuevas, sino también proyectos que ya estaban listos para su ejecución, como el asfaltado de caminos.

«Aún seguimos sin ver los caminos arreglados. Es más, al no ejecutarse este plan, no pueden llevarse a cabo reparaciones ni en esos caminos ni en otros que se van deteriorando con el uso, teniendo que llegar los vecinos y vecinas a retomar el oficio de camineros, pues ya podemos apreciar baches rellenos de escombro para no caer en ellos en el tránsito diario por esas vías», destacan en un documento al que no han tenido respuesta aún.

Por otro lado, las asociaciones lamentan el retraso en el cobro de las ayudas de 2024 para fiestas, eventos y actividades culturales concedidas y justificadas «en tiempo y forma» y que aún no han sido ingresadas. Esta situación, según señalan, está comenzando a inquietar a los vecinos que ya se encuentran preparando sus respectivos programas de actividades para los que necesitan contar con las ayudas municipales.

Las asociaciones firmantes del documento aclaran que «no queremos entrar en guerras políticas» sino «lanzar un grito de alarma y pedir que tengan a las asociaciones vecinales en más consideración».

De igual forma, señalan que el atasco actual está generando una desmotivación en las juntas directivas, ya que el trabajo administrativo que se lleva a cabo desde estas entidades «ocupa gran parte del tiempo que de forma altruista dedicamos a nuestros pueblos y por ende a los vecinos y vecinas de Castrillón sin otra recompensa que el orgullo que podemos sentir al tratar de mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en este municipio».

