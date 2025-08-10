El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El escenario usado en La Grapa era del Ayuntamiento de Castrillón. P. NOSTI

Castrillón denuncia ante la Guardia Civil el uso indebido del escenario municipal

Marián Carbajal, asegura que la empresa encargada del montaje de la estructura no la devolvió a la nave de Festejos tras el Longboard

R. A.

AVILÉS.

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

La empresa encargada del montaje y desmontaje del escenario municipal de Castrillón en el festival Longboard debería haber devuelto la estructura a la nave ... de Festejos una vez terminados los conciertos de Salinas pero, en lugar de eso, lo que habría hecho es utilizarla el fin de semana siguiente en otro festival, en el esta caso La Grapa de Avilés, cuyos organizadores habían contratado a la misma empresa. Por este motivo, la concejalía de Festejos ha denunciado ante la Guardia Civil el «uso indebido» de este material público que habría salido del concejo sin permiso del Ayuntamiento para ser utilizado en beneficio de una empresa particular.

