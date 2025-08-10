Castrillón denuncia ante la Guardia Civil el uso indebido del escenario municipal

La empresa encargada del montaje y desmontaje del escenario municipal de Castrillón en el festival Longboard debería haber devuelto la estructura a la nave ... de Festejos una vez terminados los conciertos de Salinas pero, en lugar de eso, lo que habría hecho es utilizarla el fin de semana siguiente en otro festival, en el esta caso La Grapa de Avilés, cuyos organizadores habían contratado a la misma empresa. Por este motivo, la concejalía de Festejos ha denunciado ante la Guardia Civil el «uso indebido» de este material público que habría salido del concejo sin permiso del Ayuntamiento para ser utilizado en beneficio de una empresa particular.

«Constatamos que el escenario que se estaba montando en Avilés era el de Castrillón e interpusimos la denuncia en cuestión de horas», explica la concejala de Festejos, Marián Carbajal. La empresa devolvió el material una vez finalizado el festival avilesino, pero ahora está inmersa en una investigación de la Guardia Civil y de que se determine si se celebra un juicio rápido. «Tenemos mucha relación con esa empresa, pero esto es intolerable», sentencia Carbajal.

Por el medio se han visto involucrados el Ayuntamiento de Avilés y la organización del festival La Grapa, que a punto estuvo de suspenderse en pleno montaje por este motivo, aunque finalmente se decidió continuar con el mismo para permitir la celebración del evento. Ahora la empresa se enfrenta a una posible multa por estos hechos.

«Se podía haber hecho una cesión entre ayuntamientos, que es una práctica habitual, pero lo que parece es que un particular quiso ganar dinero a costa del material de los demás», señala la concejala después de que anteayer Izquierda Unida exigiese al gobierno local explicaciones sobre estos hechos tras haber tenido constancia del uso del escenario sin que se hubiera registrado ninguna petición formal al Ayuntamiento de Castrillón ni tampoco hubiese una autorización expresa de este último.

El escenario había sido adquirido por el Ayuntamiento de Castrillón en el mandato pasado para ser utilizado en las distintas fiestas y eventos del concejo, pero requiere de la contratación de una empresa homologada para su montaje y desmontaje.