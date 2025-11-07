Castrillón dona 1.400 objetos perdidos que convierten «el olvido en una oportunidad de futuro»

¿Dónde acaban los objetos que perdemos en un viaje? Algunos son recuperados, otros tienen su destino en la basura y, otros tantos, sirven para ... dar una segunda vida y nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Es el caso del millar de objetos perdidos en el Aeropuerto de Asturias, que desde hace una década lleva custodiando el Ayuntamiento de Castrillón.

Bastones y muletas, carritos de bebés, cientos de llaves de coches, gafas de sol, libros electrónicos y hasta una tabla de surf son una pequeña parte del tesoro que el Ayuntamiento lleva guardando entre 2009 y 2019 y que este viernes se entregaron a Cáritas.

«Las personas en situación de exclusión también son personas y están en el centro de nuestra atención», destacó Vicente Pañeda, delegado de Cáritas Diocesana de Oviedo, quien se mostró sorprendido por la cantidad de objetos recogidos y seleccionados por los alumnos del Taller de Empleo Integración y Empleo.

Jairo González, es uno de los alumnos del taller que durante meses han estado seleccionando los objetos. «Hay cosas muy vario pintas y alguno raro. Siempre tenemos la pregunta de ¿por qué dejan esto aquí?», explicó. Entre ellos «unas rocas gigantes» o una tabla de surf, cosas que «están en muy estado y esperamos que alguien les de uso».

En el último mes el Aeropuerto recogió cerca de un millar de objetos perdidos, según destacó el responsable comercial, Illán Gallego. Sin embargo, «continuamente están llegando objetos del aeropuerto. Cada mes recibimos remesas de 3 o 4 cajas», explicó Jesús Carbajal, jefe de la Policía Local.

Con esta iniciativa se dan respuesta a varios problemas, «transformando el olvido en una oportunidad de futuro».