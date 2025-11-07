El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entre los objetos donados había bastones, paraguas, raquetas e incluso crucifijos. Pablo Nosti

Castrillón dona 1.400 objetos perdidos que convierten «el olvido en una oportunidad de futuro»

El Ayuntamiento de Castrillón hizo oficial la donación a Cáritas de elementos olvidados en el Aeropuerto de Asturias entre los años 2009 y 2019

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

¿Dónde acaban los objetos que perdemos en un viaje? Algunos son recuperados, otros tienen su destino en la basura y, otros tantos, sirven para ... dar una segunda vida y nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Es el caso del millar de objetos perdidos en el Aeropuerto de Asturias, que desde hace una década lleva custodiando el Ayuntamiento de Castrillón.

