Castrillón evaluará los daños en Valey 17 meses después del cierre El Ayuntamiento inicia la contratación de un informe pericial que analizará todas las deficiencias del edifico desde su construcción

LUCÍA LÓPEZ PÉREZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

El futuro del centro cultural Valey, en Piedras Blancas, comienza a despejarse después de que el verano de 2024 el centro sufriera varias filtraciones a causa de las lluvias, generando graves daños, especialmente en la zona del teatro.

Después de diecisiete meses cerrado y sin actividad, el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación el contrato para la redacción de un informe pericial de los daños y las deficiencias del centro. El documento identificará no sólo los últimos problemas detectados en el centro, sino todas las deficiencias surgidas en el edificio desde su construcción en el año 2010.

Con ello se buscará establecer posibles responsabilidades de la dirección de obra durante la ejecución de los últimos trabajos de reforma, así como concretar otras deficiencias localizadas por el personal técnico durante estos meses, parte de ellas derivadas de las obras y otras anteriores a ellas. Una vez se disponga del documento, para lo que la empresa adjudicataria tendrá un plazo de cuatro meses, se trasladará a las compañías aseguradoras para las posibles reclamaciones. Además, el informe servirá para poder actuar sobre el resto de desperfectos, que puedan no ser objeto de reclamación.

Los daños y deficiencias se clasificarán en cuatro grupos: Los derivados del uso y la edad de las instalaciones; los que se puedan atribuir a la ejecución inicial del inmueble hace quince años; los que tengan su origen en las actuaciones de renovación de climatización, ventilación y electricidad realizadas hace unos meses y previstas en el proyecto; y los que se deriven de esta obra, pero que no fueran objeto del proyecto. Asimismo, en el informe se propondrán y presupuestarán las obras necesarias para la subsanación de cada una de las patologías localizadas en el edificio.

El Ayuntamiento, por su parte, facilitará a la empresa adjudicataria el proyecto básico y de ejecución del Valey de 2010, así como los de renovación de instalaciones, del año 2023. La firma responsable de la elaboración del informe, por su parte, utilizará cámaras termográficas, higrómetros y cámaras de inspección para realizar las distintas mediciones y catas.

En junio de 2024 comenzaron las obras de mejora de la climatización y eliminación de las goteras en la cubierta del edificio. La recepción de la obra aún no se ha realizado, a la espera de que la empresa responsable lleve a cabo las últimas subsanaciones requeridas por la Oficina Técnica. Sin embargo, esta recepción es independiente a la redacción del informe pericial y podrá realizarse cuando el personal técnico confirme que todas las actuaciones de la obra se encuentran finalizadas. El Ayuntamiento destinará 41.853,21 euros al informe.